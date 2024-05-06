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中法歐三方會晤 習近平：不存在「中國產能過剩問題」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）5日晚間抵達法國，6日與法國總統馬克宏（右）會面，並舉行中法歐三方領導人會晤。 （路透）
中國大陸國家主席習近平（左）5日晚間抵達法國，6日與法國總統馬克宏（右）會面，並舉行中法歐三方領導人會晤。 （路透）

中法歐三方領導人會晤於當地時間6日，在法國巴黎愛麗舍宮舉行。據中方晚間發布內容，大陸國家主席習近平強調，希望歐盟樹立正確對華認知，制定積極對華政策，並稱不存在所謂「中國產能過剩問題」。他還就俄烏衝突表示，中法歐都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，中方願繼續與有關各方保持溝通。

習近平於當地時間6日上午和法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。

據大陸官媒央視晚間發布較完整的中方版本內容，習近平表示，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展，當今世界進入新的動盪變革期，中歐應展開戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展。

就地緣政治和「產能過剩」等問題，習近平說，中歐關係有強大內生動力與廣大發展前景，不針對、不依附、也不受制於第三人，希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。

習近平喊話，雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，維護中歐關係政治基礎和國際關係基本準則，要籌辦新一次中歐領導人會晤及策略、經貿、綠色、數位高層對話，打造穩定互信的產業鏈供應鏈夥伴關係，用好中國對歐洲國家免簽政策和外籍人員來華便利安排，鼓勵民間和地方交往、教育和科學研究合作，改善中歐關係的民意基礎和輿論氛圍。

習近平還指出，中國新能源產業「在開放競爭中練就了真本事」，也為全球應對氣候變遷和綠色轉型作出巨大貢獻，不存在所謂「中國產能過剩問題」。他強調，中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數位轉型中有巨大合作空間，應該透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切。

關於烏克蘭危機，習近平說，中法歐都希望盡快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，要共同反對戰事外溢升級、為和談創造條件，中方不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促進談盡力。「中方願繼續與有關各方保持溝通。」

至於以巴衝突，習近平重申，當務之急是盡快實現全面停火止戰，重中之重是確保人道救援，根本出路是落實「兩國方案」。中國支持接受巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，願和歐方一道，支持盡快召開更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖。

據中方發布，馬克宏表示，法國和歐盟比以往任何時候都更需要與中國加強合作，這事關歐洲的未來，法方希望和中方加強對話合作，歐方不認同「脫鉤」；范德賴恩說，與中國保持良好關係對歐盟至關重要，也將決定能否更好應對氣候變遷、烏克蘭危機等全球性挑戰，歐方讚賞中方在綠色轉型發展方面的努力和成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，希望持續坦誠對話，加強合作。

央視新聞報導稱，三位領導人認為，此次三方會晤增進了彼此了解，凝聚了合作共識，明確了解決問題的思路，願繼續共同努力，促進中歐關係健康穩定發展。

歐盟 烏克蘭 習近平

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