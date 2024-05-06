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美副國務卿訪北京 與陸副外長馬朝旭討論中美關係

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國副國務卿維爾馬（左）6日與大陸副外長馬朝旭會見。（圖／取自「寬廣太平洋」微信公眾號）
美國副國務卿維爾馬（左）6日與大陸副外長馬朝旭會見。（圖／取自「寬廣太平洋」微信公眾號）

美國與中國大陸又傳出外交互動，訪問北京的美國副國務卿維爾馬6日與大陸外交部副部長馬朝旭會見，雙方就「中美關係及雙方關心的問題」交換意見。

據大陸外交部美大司官方微信公眾號消息，5月6日，馬朝旭「應約」會見訪問大陸的維爾馬（Richard Rahul Verma），就中美關係及雙方關心的問題交換意見。

官方消息並未提到雙方談論哪些具體議題。維爾馬也沒有在社群媒體帳號「X」公布會見內容，僅在行前他從貼文表示期待中國大陸與菲律賓之旅，了解如何最好地為美國人和美國在海外的利益服務，並進一步加強美菲聯盟。

據美國駐北京大使館6日消息，維爾馬負責管理和資源事務，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示歡迎維爾馬來到北京，維爾馬行程將包含北京使館以及在瀋陽、上海、廣州總領事館。

美國國務院3日已指出，維爾馬將於6日至10日出訪，除了大陸之外，還將訪問菲律賓。在中國大陸，維爾馬除了將在使領館向工作人員表示感謝，並確保他們的團隊擁有合適的設備和設施之外，也將在上海會見美國商界成員，倡導為在大陸經營的美國工人和公司提供公平的競爭環境。至於菲律賓之行，維爾馬則將與菲國高級政府官員會面，以鞏固4月22日至23日舉行的年度美菲雙邊戰略對話的成果。

在維爾馬抵達大陸前夕，大陸外交部發言人甫於5月2日就美國國務卿布林肯關於台灣參加世衛大會的聲明發表「答記者問」，再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」、「一中一台」等承諾落實到行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題。

而對於美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）表示聯大第2758號決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識，與各國在同台灣關係方面的主權選擇無關」，大陸外交部發言人林劍6日下午強調，藍墨客有關言論「完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基本準則的踐踏。一個負責中美關係的美國國務院官員公然信口雌黃、編造和散佈謊言，令人震驚和憤慨」，林劍更指出，北京已向美方提出嚴正交涉。

北京 美國

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