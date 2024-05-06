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美亞太副助卿批中扭曲2758號決議 北京提嚴正交涉

中央社／ 台北6日電

針對美國國務院亞太副助卿藍墨客譴責中國錯誤詮釋聯大2758號決議，中國外交部今天聲稱，藍墨客「公然信口雌黃」，中方已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會，對藍墨客（Mark Lambert）公開批評中國扭曲2758號決議，提出回應。

林劍宣稱，「藍墨客有關言論完全是對事實的歪曲，對歷史的篡改，對國際法和國際關係基係準則的踐踏。一個負責中美關係的美國國務院官員公然信口雌黃、編造和散布謊言，令人震驚和憤慨。中方已向美方提出嚴正交涉」。

林劍又聲稱，2758號決議寫明，決定恢復中華人民共和國的一切權利，「承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把『蔣介石的代表』從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去」。

藍墨客近日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）舉辦有關聯大第2758號決議研究報告的發表會中，公開批評中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並企圖與其「一中原則」不當連結。

藍墨客指出，聯合國大會1971年通過的第2758號決議處理聯合國的「中國席位」問題，將原本由中華民國代表轉為中華人民共和國，如此而已；但中華人民共和國為其自身利益，曲解、濫用這項決議，誤將此決議與其「一中原則」混為一談，並且誤稱這項決議反映出國際社會對「一中原則」共識。

藍墨客提出4點回應：第一、這項決議未替中國的「一中原則」背書，不等於「一中原則」，也不代表國際社會對「一中原則」有共識。其次，各國與台灣的關係是各國的主權決定，這項決議與此無關。第三、這項決議不是聯合國對台灣最終政治地位的立場。第四、這項決議未排除台灣有意義參與聯合國及其他國際組織。

中華民國外交部一再強調，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，所以該決議與台灣無關。

一中原則 外交部 聯合國

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