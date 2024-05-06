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南海爭端 中國外交部對菲律賓提「五個停止」

中央社／ 台北6日電
中國外交部發言人林劍。 圖／德國之聲
中國外交部發言人林劍。 圖／德國之聲

中國與菲律賓南海持續緊張，菲律賓總統小馬可仕強調不會「效仿中國」在南海使用水砲；中國外交部今天聲稱，菲方若真正想緩和局勢就應有「五個停止」；包括立即停止衝闖南沙群島和黃岩島鄰近海域，並停止「散布虛假訊息，誤導國際」。

菲律賓上週指控中國海警發射水砲造成兩艘船受損。在南海情勢持續緊張之際，小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）今天說，不會在南海使用水砲或任何攻擊性武器。

外電報導，小馬可仕說：「我們不會跟隨中國海警和中國船隻走這條路」。他還說，菲律賓海軍和海警的任務是緩和緊張局勢，沒有計劃在船上安裝水砲。

中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會，針對小馬可仕強調菲律賓海軍和海岸警衛隊不會「效仿中國」，在南海使用水砲等談話提出回應。

林劍指出，如果菲方真正想緩和南海局勢，就應立即停止衝闖「中國南沙群島」和黃岩島鄰近海域；停止向仁愛礁（仁愛暗沙）非法坐灘的軍艦運送建築物資，並修建永久設施；停止在有關無人島礁非法的登礁活動；停止拉幫結派，炫耀武力；停止「散布虛假訊息，誤導國際社會」。

中菲兩國近來在南海頻頻對峙，馬尼拉上週抗議北京在南海有爭議的淺灘對菲律賓船隻使用水砲，認為這是騷擾和「危險操作」。

南海是每年逾3兆美元船運貿易的重要通道，中國聲稱擁有南海大部分地區主權，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊也聲稱擁有部分主權。

位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court ofArbitration）2016年裁決認為北京的主張沒有法律根據，但中國拒絕接受這項裁決。

南海 小馬可仕 菲律賓

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