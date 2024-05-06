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陸學者：520後可為民進黨人士赴港鬆綁 展開接觸

中央社／ 台北6日電

中國大陸兩岸關係學者嚴安林5日發表文章指出，總統當選人賴清德就任後，陸方對穩定台海局勢需堅持「和平統一」大政方針不動搖，不因賴清德當選而改變。其中，可發揮好港澳的獨特作用，為民進黨部分人士赴港鬆綁，展開接觸溝通工作。

但嚴安林也提到，陸方也要堅持推進「適時、適當的軍事反獨行動」；也需要保持對「台獨分裂勢力」持續的軍事高壓態勢，或形成「某種軍事行動的常態化」，意在警告不得碰觸陸方政策紅線與底線。

嚴安林是現任上海國際問題研究院學術委員會主任，並兼任廈門大學台灣研究中心兼職研究員。他以「賴清德執政或讓兩岸關係進入高危階段及化解之策」為題，在3月號「中國評論月刊」發表文章，提到上述看法。

嚴安林說，基於賴清德的上任、台灣選舉所昭示的民意新變化，以及美國總統大選等3項因素，他研判未來兩岸關係「可能進入高風險期，需要未雨綢繆」。但同時也應看到，台海兩岸可能出現的危機，應不至於發展到「軍事衝突甚至爆發戰爭的程度」。

他提到，面對兩岸關係中可能的風險與挑戰，陸方既要有「危機意識」與「風險思維」，但也要樹立「機遇意識」，善於抓住可能的機遇。要看到穩定與發展兩岸關係還是存在不少的有利條件，需要「戰略上藐視挑戰，戰術上重視風險」。

嚴安林認為，陸方首先要堅持「三要」及「三不要」。一是要堅持「和平統一」大政方針不動搖，不要因為賴清德當選而改變既定政策。「和平統一」是中國政府有關國家統一的主張與政策，不因台灣一時政治局勢變化而改變。

他說，二是要堅持反獨的原則立場不放鬆，「不要對賴清德抱有任何幻想」，堅持推進「適時、適當的軍事反獨行動」，堅持國際社會的反獨立場與行為不妥協；三是要堅持推進兩岸經濟社會融合政策不中斷，不要因為「台獨當政」而不再做台灣民意的爭取與轉化工作，堅持推進兩岸經濟交流合作及社會、文化交流，特別是雙向交流應持續推進。

嚴安林提到，陸方要堅持做好穩定與發展中美關係的工作。美國一直是兩岸關係中「最主要的外在影響因素」，穩定中美關係是穩定兩岸關係的重要條件，是處理好台灣問題國際環境與國際因素的「牛鼻子」。對美工作需要管控危機，但也要「不怕危機」。

嚴安林認為，要強化兩岸經貿對於兩岸關係和平發展的重要作用，他絕不同意「兩岸經貿無用論」的主張。或許兩岸經貿合作不能直接產生「推進國家統一」的有力作用和影響，但如果沒有兩岸密切的經貿合作關係，「和平統一是萬萬不可能的」。

他並建議，陸方應發揮好香港與澳門在兩岸關係中的獨特作用。透過為民進黨部分人士赴香港鬆綁，展開與民進黨人士接觸與溝通工作，並充分運用好澳門的特殊地位與作用。

賴清德 風險

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