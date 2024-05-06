紐時：習近平訪歐 想鬆開歐美緊密關係

中國國家主席習近平正展開歐洲3國訪問，並已抵達首站法國。紐約時報報導，中國與歐洲大部份國家關係緊張，習近平此行希望展示中國在歐洲日益增長的影響力，以及抓住機會鬆開歐洲與美國的密切關係，構建一個不由美國主導的世界。

紐時5日報導，習近平此次進行國是訪問的法國、塞爾維亞和匈牙利，都或多或少對美國建立的戰後世界秩序持懷疑態度，將中國視為必要的平衡力量，並渴望加強與中國的經濟聯繫。

但俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，中國仍「無止境」地支持俄羅斯，加上中國政府的國內監控，及德國最近逮捕4名似乎與中國間諜活動有關的人士，都令中國與歐洲大部分國家關係緊張。

習近平此時訪歐，希望展示中國在歐洲日益增長的影響力，尋求與歐洲國家務實的和解。同時，習近平似乎也有意抓住機會去鬆開歐洲與美國的密切關係，構建一個不由美國主導的世界。

為了這個目的，習近平此行首站及最重要的一站是法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）經常提出戴高樂主義觀點，就是歐洲「絕不能成為美國的附庸」。

馬克宏又認為，歐盟的生存取決於「戰略自主」及發展軍事韌性來成為一股「歐洲力量」。馬克宏想在中美之間保留選擇餘地。

從更深層次看來，馬克宏似乎肯定會嘗試利用習近平的訪問，來推進歐洲在未來幾十年的影響力。

報導形容，習近平與馬克宏的關係似乎在本質上基於一個共同觀念，就是戰後秩序已瀕臨崩潰，需要一個新框架來取代。習近平幾乎毫無疑問是中國近代歷史上最嚴厲、最專制的領導人，中國已加強了對台灣的軍事威脅，但這並沒有影響兩人的關係。

不過，報導指出，歐中之間仍然存在嚴重分歧。去年歐盟對中國製造的電動汽車展開反補貼調查，預計在今年夏天作出裁決。這已導致歐盟與中國關係緊張，也在德國引起不安，德國在中國汽車市場上的比重遠超其他歐洲國家。福斯汽車（Volkswagen）的獲利至少一半來自中國。

德國汽車製造商在中國設有工廠，擔心歐洲對中國電動車徵收關稅，可能會影響它們從中國的出口，並引發中國採取報復措施。

俄烏戰爭方面，報導指出，馬克宏也認為在結束俄烏戰爭上，中國的影響力至關重要。去年馬克宏訪中時也提出同一樣問題，但中國沒有表現出對俄羅斯施壓的意願，而且習近平已定於5月稍晚時候，在中國接待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

專家認為，很難想像兩人會再次討論烏克蘭問題，因為問題已經有結論。但因今年6月中旬瑞士將舉行烏克蘭和平會議，馬克宏仍會爭取習近平的支持。