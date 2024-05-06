時隔逾4年 中日韓領導人峰會可望5月下旬舉行

韓聯社報導，韓國外交部4日表示，中國、日本、韓國正就5月26至27日在首爾舉行三國領導人峰會進行最後協調，可望不久後公布相關日程。若確定舉行，將是中日韓領導人時隔4年5個月後再度舉行峰會，但中國方面目前尚未證實這一日程。

根據報導，韓國將是這次中日韓領導人峰會的主席國，因此峰會將在首爾舉行，三國事前已對此進行了溝通協調。上一次中日韓領導人峰會是由中國主辦，2019年12月在成都舉行。

日本時事通訊社報導，這次中日韓領導人峰會，預計就6個領域的相關議題進行討論，其中包括人員交流、經濟和貿易、公共衛生合作、和平與安全保障等議題，並將在會後致力發布成果文件。

根據中國外交部官網資料，2023年11月舉行的中日韓外長會議上，三方已同意為中日韓領導人會議創造條件，加緊相關籌備工作。

環球網報導，韓國外交部4月間曾表示，中日韓領導人峰會舉行時間正進入最後協調階段。中國外交部發言人毛寧4月11日在例行記者會回答韓媒提問時表示，中方重視中日韓合作，中方希望三方共同為舉行領導人峰會創造條件，也願就峰會籌備與韓、日保持溝通。