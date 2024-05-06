嚴安林：北京可鬆綁民進黨人士赴港增民共溝通

總統當選人賴清德將於5月20日就職，兩岸關係或將面臨新一階段變化。上海國際問題研究院學術委員會主任、廈門大學台灣研究中心兼職研究員嚴安林研判，賴清德上台後仍將「維持現狀」，但絕不會因支持度低而「棄獨」，兩岸或將進入高風險期。但嚴安林認為，北京也可透過為民進黨部分人士赴港鬆綁，開展與民進黨人士接觸與溝通工作。

曾任上海國際問題研究院副院長的嚴安林在《中國評論》月刊發表專文指出，未來不排除在某種情況與條件下，賴清德採「極端台獨」政策路線。

嚴安林在文中提出三點研判，首先，賴清德的台獨理念加上個人性格，可能催生台獨冒險政策與行為；其次，台灣多數民意對主權與安全議題的關注和重視，可能讓賴清德政府誤以為抗中政策有社會支持基礎；最後則是美國總統大選及美國會諸多涉台法案外溢衝擊。

嚴安林發表專文研判，未來不排除在某種情況與條件下，賴清德採「極端台獨」政策路線。

嚴安林強調，前述三大因素可能催生未來兩岸關係進入高風險期，但台海可能出現的危機應也不至於發展到軍事衝突甚至爆發戰爭的程度。嚴安林建議，北京可以發揮好香港與澳門在兩岸關係中的獨特作用，透過為民進黨部分人士赴港鬆綁，開展與民進黨人士接觸與溝通工作。

展望未來兩岸關係發展，嚴安林認為或將面臨三大方面挑戰，一是台灣的「去中國化」，賴政府很可能繼續在文化、教育、社會意識及媒體宣傳等方面，推出「去中華民國化」；二是「台灣國家化」，如形成「中華民國台灣」等是一個國家的社會意識與政策符號；三是「台獨國際化」，例如遊說美國及其盟友，在聯合國第2758號決議的國際法戰場上支持台灣。

嚴安林建議北京當局，要與美方共同管控台海危機，同時積極構建對美涉台工作窗口，「北京涉台相關重要官員應該考慮在必要的適當時機訪美，宣傳介紹官方的和平統一政策」。此外，嚴安林主張，北京應做好國際場域的「反獨」工作，並主動設置議題。