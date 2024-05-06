習近平：願同法國共同尋求解決烏克蘭危機的合理路徑

大陸國家主席習近平5日抵達法國訪問，他當日在法國《費加羅報》發表署名文章表示，中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊。烏克蘭危機持續越久對歐洲和世界損害越大。中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

習近平一行搭乘專機於當地時間5日下午抵達巴黎奧利機場時發表書面講話表示，他此行將與法國總統馬克宏就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。

外界對於習近平此行的關注重點之一是，北京在俄烏戰爭中的角色與立場。

法新社報導，馬克宏在與習近平的雙邊峰會中，最要表達的就是對中國支持俄羅斯進行烏克蘭戰爭的危險提出嚴厲警告，西方國家對莫斯科運用中國提供的機床和零部件生產用於烏克蘭戰場的武器裝備表達了嚴重的關切。

針對俄烏戰爭問題，習近平在《費加羅報》的署名文章稱，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方，但一直在為推動危機和平解決發揮建設性作用。

習近平表示，他相繼發出多項呼籲，包括遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，重視各方合理安全關切；強調核武器用不得、核戰爭打不得。中國向烏克蘭提供多批人道主義援助，多次派遣特使赴相關國家斡旋。

針對以巴衝突，習近平也提到，解決問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。中法兩國在以巴問題上有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。

他強調，中方願同法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

習近平還表示，今年是中法建交60周年。中方願同法方一道，弘揚建交精神，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為促進世界加強合作作出新的貢獻。

習近平並稱，中國將擴大高水平開放，同包括法國在內的世界各國深化合作。歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要，也歡迎包括法國在內的世界各國企業赴華投資興業。