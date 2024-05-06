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彭麗媛 傳任軍委幹部考評委員

聯合報／ 記者賴錦宏謝守真／綜合報導
社群媒體近日流傳大陸國家主席習近平夫人彭麗媛（右）身穿軍服視察軍事院校的相片，引發不少網友關於彭未來動向的討論。圖／取自X平台
社群媒體近日流傳大陸國家主席習近平夫人彭麗媛（右）身穿軍服視察軍事院校的相片，引發不少網友關於彭未來動向的討論。圖／取自X平台

大陸國家主席習近平夫人彭麗媛在官場角色日益受關注，近日社群媒體流傳彭麗媛著軍裝視察軍事院校照片，附上說明為「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高階人才隊伍建設」，似透露出彭的現職。香港星島日報指出，彭麗媛二○一七年卸任解放軍藝術學院院長後，在解放軍內職務一直「不詳」，此次流傳在軍隊活動的照片，不免再掀起各界討論。

這張相片流傳開後，在社群平台「Ｘ」上也引發不少網友關於彭麗媛未來可能動向的討論。

彭麗媛是大陸知名的軍隊歌唱家，具少將軍銜，曾任中共總政歌舞團團長、解放軍藝術學院院長。彭麗媛曾連續當選第八屆、九屆、十屆全國政協委員。在中共軍隊體制改革後，軍藝併入國防大學，她卸任院長。

資料顯示，中共中央軍委幹部考評委員會成立於二○一六年，被稱為「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措」，是適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索。

彭麗媛近期出現在一些活動場合也引起關注。據大陸官媒報導，彭麗媛最近一次出席公開活動是今年四月九日，陪同習近平在北京人民大會堂金色大廳，為到訪的西太平洋島國密克羅尼西亞總統西米納夫婦舉行歡迎宴會。

稍早前的三月廿四日是世界防治結核病日，彭麗媛以世界衛生組織結核病／愛滋病防治親善大使頭銜，赴湖南長沙雨花區洞井街道調研基層結核病防治工作。當時有外媒分析，彭麗媛這次視察與此前方式不同，無論是新聞影片還是照片，都是以彭麗媛為中心，且與他人拉開距離。

彭麗媛 解放軍

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