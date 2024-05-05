習近平夫人最新軍職曝光？網傳彭麗媛將任軍委幹部考評委員

香港媒體今天報導，中國國家主席習近平夫人彭麗媛是軍旅歌唱家，網傳最新軍職疑曝光，似任中央軍委幹部考評委員；這個單位被稱為確保精準科學選人用人的重要舉措，「提升選人用人公信度、權威性的新探索。」

星島日報今天指出，彭麗媛在2017年卸任解放軍藝術學院院長之後，在軍隊職務不詳。社群媒體近日流傳彭麗媛在軍隊活動的圖片，並附有說明：「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高層次人才隊伍建設。」

報導提到，彭麗媛是著名軍隊歌唱家，少將軍銜，曾任總政歌舞團團長、解放軍藝術學院院長。軍隊體制改革之後，軍藝併入國防大學，她卸任院長。

資料顯示，中央軍委幹部考評委員會成立於2016年，被稱為「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措，是適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索。」

不過對於網傳資訊，有網友表示可信度待查。