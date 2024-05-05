習近平今啟程訪歐 陸官媒：彭麗媛、蔡奇、王毅等人陪同

大陸國家主席習近平5月5日起出訪法國、塞爾維亞和匈牙利三國，這也是他近五年來首度前往歐洲訪問。央視新聞指出，5月5日上午，習近平乘專機離開北京，應法國總統馬克宏、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，對上述三國進行國事訪問。

人民日報指出，陪同習近平此次出訪的有：習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員、大陸外交部部長王毅等人。

據路透消息，習近平預計5月6日在法國巴黎與馬克宏及歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談，習近平還將與馬克宏單獨會晤，雙方預料將就中法關係及中歐關係，還有雙方共同關心的國際和地區熱點問題深入交換意見。

有觀察人士分析，這次訪問顯示中法關係穩中有升，可能會讓歐盟內部在對大陸的貿易和美中間立場上的分歧表露無遺。經濟學人近日提到，馬克宏4月底曾就中法關係表示，在法國與美中間的關係上，他更傾向於選擇「法國與美國、法國與中國」的關係，而不是讓其中一方強加關係在法國之上。

馬克宏進一步指出，「我們與中國有貿易關係，中國是一個大國，我們需要它。」應從戰略利益的角度來思考歐洲要多大程度向中國開放市場，「這也是我歡迎習近平主席的主要目標之一，我們必須盡一切可能在全球重大問題上與中國展開對話，並討論建立在互惠原則基礎上的經濟關係。」

另，據德國之聲報導，德國法蘭克福大學中國問題專家Bertram Lang認為，習近平這次出訪所選擇的三個國家引人關注，這三國都與中國有特別的雙邊關係。

Bertram Lang表示，三國中，法國為首個承認中共的西方大國，塞爾維亞和匈牙利則是近年來明確反對歐盟對中國政策的國家。基於此，此次習近平出訪選擇的這三個國家也顯示，大陸領導層日益將歐洲分為對中國「友好」和「不友好」的兩個陣營，並將透過此次歐洲訪問行「強調與前者的關係」。