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習訪法國 中國學者：大背景是尋求歐洲戰略自主

中央社／ 台北5日電

中國國家主席習近平今天啟程赴歐訪問法國、塞爾維亞、匈牙利等3國。中國學者剖析，戰事重回歐洲、對美安全外交依賴等加深法國焦慮感，法國正尋求歐洲戰略自主。

習近平於5至10日前往歐洲進行國是訪問。澎湃新聞5日引述復旦大學法國研究中心主任張驥的評論指出，法國正面臨著戰略焦慮，中、法若能找到「求同存異」相處方式、共推戰略穩定，將可為國際秩序注入和平與穩定。

這篇評論提到，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）4月25日在巴黎梭爾邦大學（SorbonneUniversity）的演講內容顯示法國的戰略焦慮，這種焦慮來自戰事重回歐洲、對美安全外交依賴加深、地緣政治競爭、歐洲經濟競爭力下滑等狀況。

動盪和變革是目前世界特徵，冷戰結束以來的國際秩序、國際體系顯示疲態，歐洲、中東戰爭相繼爆發，代表原有國際秩序維護者的政策成為不穩定來源。習近平出訪背景建立於馬克宏亟欲為法國、歐洲謀求戰略自主、應對競爭的雄心上。

另一方面，美國、歐洲國家在內部民粹主義與外部世界競爭等雙重壓力下，背離了開放、自由和相互連接的原則，政治化、安全化手段不斷地侵蝕多邊主義和國際制度基礎，「世界需要新的秩序，需要提供和平與穩定的力量」。

這篇評論指出，中國、歐洲是世界新秩序的關鍵，中國、法國若能推動戰略穩定，將可為國際秩序注入和平、穩定。

這些推進包括「推進中、歐實現新的戰略穩定」、「推進戰略自主和國際力量平衡」、「推進地區熱點問題的戰略溝通」、「推進多邊主義和國際制度改革」、「推進文化多樣性和文明交流」。

這篇評論強調，戰略合作不等於沒有矛盾、沒有分歧、沒有差異，中法關係60年歷程經歷風風雨雨，不過始終向前，大國關係得以前進，在於雙方可找到求同存異相處方式。

法國 習近平 馬克宏

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