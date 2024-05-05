時隔4年半 中日韓峰會 可望26日首爾登場

日本新聞網（ＪＮＮ）報導，停辦近四年半的中日韓三國領導人會議可望在五月廿六日至廿七日在韓國首爾舉行，屆時大陸國務總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席，將是三人首度出席三國峰會。

報導還說，預計日本、南韓將在會上就北韓研發核武及彈道導彈的威脅持續升高，敦促北京對平壤發揮影響力；另一方面，大陸也可能就美日韓三國的安保合作施加壓力。

日本共同社四月十日曾引述消息報導，中日韓正協商五月廿六至廿七日在首爾舉行首腦會談。當時的報導提到，除了經濟合作與人員交流將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在陸被拘等懸而未決的問題，日本或有意藉此與中方溝通。

上一次三國領導人峰會是二○一九年十二月在大陸四川成都召開，當時出席領袖分別為時任大陸總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅。

當時中日韓三方關係尚可，三方還發表「中日韓合作未來十年展望」，強調三國一致同意增強政治互信，從戰略和長遠角度正視歷史、開闢未來，視對方發展為機遇，鼓勵地方政府和企業通過現有機制開展更多三方合作，共同促進經濟全球化和自由貿易，為全球經濟帶來更大穩定和確定性。

二○二○年原本輪到韓國擔任主席國，但受新冠疫情和關係惡化等因素而停頓。

值得注意的是，這四年半期間，上屆出席峰會的中日韓領袖三人中已有二人離世。李克強二○二三年十月，在上海休養時突發心臟病逝世；安倍晉三二○二二年七月，在奈良發表選舉演說時遇刺身亡；而文在寅也在二○二二年卸任後，和前幾任南韓總統一樣遭到調查。

三國近日在金融領域亦有三方合作。韓聯社報導，第廿四屆中日韓財長和央行行長會議三日商定，若東協與中日韓（十加三）機制成員國面臨外匯流動性危機，將進一步強化金融安全保障。三國將改善清邁倡議多邊化協議籌資方式，以及在該協議框架內設快速融資機制。