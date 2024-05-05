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習近平今訪法 馬克宏：我們需要中國

聯合報／ 記者陳湘瑾陳政錄／綜合報導
四月卅日巴黎舉行中法高級別人文交流論壇。圖為法國博瓦勒野生動物園園長德洛爾展示全球徵集活動的作品—中國旅法大熊貓「圓夢」剛出生時和媽媽「歡歡」的合影。（中新社）
四月卅日巴黎舉行中法高級別人文交流論壇。圖為法國博瓦勒野生動物園園長德洛爾展示全球徵集活動的作品—中國旅法大熊貓「圓夢」剛出生時和媽媽「歡歡」的合影。（中新社）

大陸國家主席習近平今天（五日）出訪法國、塞爾維亞和匈牙利歐洲三國，是他近五年來首度訪歐。從法國總統馬克宏日前接受「經濟學人」專訪、法國企業界對投資中國表示肯定，到三日升空的嫦娥六號月球探測器也帶上法國研究裝置，顯示中法關係穩中有升。

今年為中法建交六十周年，雙方高層自去年即互訪，並在民間展開一系列交流慶祝活動。此次訪法為習近平第三次對法國進行國事訪問，可視為馬克宏去年四月訪中的回訪。預計習近平訪法將進一步深化中歐環境與氣候合作。此外，就大陸電動車、太陽能等領域被指產能過剩問題，雙方也將進一步溝通，中共黨媒人民日報四日已刊文指所謂「中國產能過剩衝擊世界市場」完全是偽命題。

針對中法關係，馬克宏四月廿九日接受「經濟學人」專訪指出，在法國與美中間的關係上，他更傾向於選擇「法國與美國、法國與中國」的關係，而不是讓其中一方強加關係在法國之上，他指出，「我們與中國有貿易關係，中國是一個大國，我們需要它。」

馬克宏認為，應從戰略利益的角度來思考歐洲要多大程度向中國開放市場，「這也是我歡迎習近平主席的主要目標之一，我們必須盡一切可能在全球重大問題上與中國展開對話，並討論建立在互惠原則基礎上的經濟關係。」

新華社訪問多位法國商界人士，其皆表示對中國市場發展前景充滿信心，認同中國已經成為更加成熟的經濟體，並強調會持續在中國投資。根據大陸商務部統計，中法貿易額二○二三年達七八九億美元（合約新台幣二點五兆元），法國成為中國在歐盟內第三大貿易夥伴，中國是法國在亞洲第一大貿易夥伴。

中國駐法國大使盧沙野撰文指，雙方長期走在中國與西方國家關係前列，並在當前紛繁複雜的國際形勢下逆勢而上，日益顯現出戰略性、成熟性與穩定性。

雙方的合作從經貿到科技，除空中巴士在大陸天津設置歐洲以外的第一條總裝廠外，最新的合作是在太空，五月三日發射的嫦娥六號搭載法國氡氣探測儀，將用來調查揮發物在月球表面、月球土壤和月球外層空間如何進行傳輸和擴散，為法國首個著陸月球的太空項目，更是中法首次探月合作。

法國 習近平 馬克宏

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