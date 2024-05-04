香港暴雨淹沒汽車、道路　官方：擬發黑色暴雨警告

大陸南方地區持續強降雨，香港也受災。據香港天文台，4日早上8點55分，官方發出2024年第一個紅色暴雨警告信號，將軍澳特大暴雨，多處傳出淹水災情，汽車和道路全被大水淹沒，道路旁擋土牆山泥流洩。中午時，香港天文台再發聲明，未來一到兩小時有可能發出黑色暴雨警告。

據香港星島日報，香港天文台8時55分發出紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，其中西貢及將軍澳區尤其大雨，截至上午8時40分將軍澳已紀錄到超過140毫米的降雨量。

綜合星島日報及香港民眾於臉書「西貢將軍澳討論區」回報，多地停車場淹水，大量汽車浸泡在泥水中；有駕駛被迫將車停在路中間自行離開；將軍澳坑口道近明愛黃耀南中心有大片道路擋土牆山泥傾瀉。

香港天文台11點45分再發出特別天氣提示，位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，會在未來一兩小時影響香港。若雨勢繼續接近並維持強度，有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。

香港天文台提醒，市民應留在安全地方暫避，在警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。空曠地方工作的人士應停止戶外工作，並到安全地方暫避。呼籲僱主若未事先安排，不應要求僱員上班。

香港多個單位已提出應對措施，九龍巴士上午9點宣布，寶琳北路近馬油塘一段來回程全線封閉，銀影路至清水灣／寶琳一段暫停服務；九龍東醫院上午9點50分表示，西貢方逸華普通科門診診所及將軍澳賽馬會普通科門診診所因嚴重淹水，僅能提供有限服務。

香港教育局10點30分宣布所有學校今日下午停課，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下才能讓學生返家。