大陸海警 第6度巡查金門海域

金門漁船翻覆二死案遲未解決，大陸海警局昨天繼續在金門海域「常態化執法巡查」，大陸海警發布的地圖顯示海警船距離大、小金門分別都是三點八海里。這是自二月十四日大陸漁船翻覆後，大陸海警第六次公布其出動在金門附近執法巡查或者執法演練。

大陸海警局官網昨公布，三日福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查，並強調「中國海警將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

大陸海警3日上午通報，「5月3日，福建海警位金門附近海域依法進行常態執法巡查」，並刊出海警船巡查路線圖。（取自中國海警微博）

自釀成兩位大陸漁民死亡的金門漁船案發生後，大陸立刻表示正告台灣有關方面「要尊重兩岸漁民在『台灣海峽傳統漁區』作業的歷史事實」，爾後自二月十八日、二月廿五日（兩度）、三月十五日、四月廿九日、五月三日，福建海警分別對金門海域進行執法巡查或演練。二月十九日還登檢金門藍色公路遊艇「初日號」，使遊客震驚。

大陸把漁船案定調為「二一四惡性撞船事件」，兩岸在金門協商十五輪破局，大陸紅會代表三月初返回，當時在北京出席兩會的泉州市長蔡戰勝向媒體表示「極其憤慨」。中共官媒央視旗下「玉淵譚天」則曾指出，海警在金門附近海域的執法巡查行動已經常態化，一個月要執行多次執法巡查任務，但並非每次行動都會發布新聞稿，而是「擇機發布相關資訊」。