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嫦娥六號發射 首度月背採樣

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘陳湘瑾／綜合報導
嫦娥六號探測器昨由長征五號遙八運載火箭成功發射，眾多觀眾冒雨撐傘在海南文昌航天發射場外圍觀看發射升空。（新華社）
嫦娥六號探測器昨由長征五號遙八運載火箭成功發射，眾多觀眾冒雨撐傘在海南文昌航天發射場外圍觀看發射升空。（新華社）

大陸月球探測工程將進入新階段，昨天成功發射「嫦娥六號」前往月球背面採樣，預計任務將在五十三天後，攜帶月球背面樣品返回地球，這也將是人類的首度自月背採樣。

「嫦娥六號」昨天傍晚在海南文昌航天發射場由長征五號遙八運載火箭發射，突破過去人類史上十次月球採樣任務都在正面的限制，將首次進行月球背面採樣。

嫦娥六號發射後約五天進入環月軌道，再用廿天左右調整位置準備落月，預訂在月球背面南極─艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣本，並將樣品帶回地球，全程約需要五十三天左右。

大陸自二○○四年開啟「探月工程」，發射系列嫦娥衛星與探測器。嫦娥一號拍攝中國第一幅全月球影像圖；嫦娥二號首次實現大陸對小行星近距離探測；嫦娥三號的「玉兔號」成功落月；嫦娥四號則是人類探測器首次在月背軟著陸；嫦娥五號在月球完成採樣，並帶回一七三一克的月球樣品。

嫦娥六號是二○二一年官方批准「探月四期工程」的重要環節，在三月廿日已成功發射的鵲橋二號中繼星，將為其提供支持。為推進國際合作，這次嫦娥六號任務還搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、義大利的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等四個國家的載荷和衛星項目。

未來，二○二六年的嫦娥七號和二○二八年的嫦娥八號將進一步構建「國際月球科研站」的基本型，開展月球環境探測等任務。「國際月球科研站」由大陸與俄羅斯共同主導，計畫在二○三五年前建成「基本型」，二○四五年建成「拓展型」，屆時會「開展月基綜合研究和規模資源利用」。大陸還計畫在二○三○年前實現中國人登陸月球。

俄羅斯 義大利 衛星

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