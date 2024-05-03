回應布林肯 大陸國台辦：台灣參與WHA「本有正道可行」

美國國務卿布林肯公開聲明強烈鼓勵世衛組織邀請台灣參加世衛大會，北京方面反應強烈，繼大陸外交部公開批評後，大陸國台辦也強調，美方應立即停止借世衛大會炒作涉台問題，更直指「台灣地區參與世衛大會本有正道可行，也行得通」。

國台辦發言人陳斌華3日以答記者問方式，就布林肯的說法，重申大陸外交部2日表達的立場，陳斌華並提到，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在，他還表示，美方應立即停止借世衛大會炒作涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則與中美三個聯合公報，而不是說一套、做一套，不斷縱容「台獨」分裂活動。

他強調，「在符合一個中國原則的前提下，我們對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。台灣地區參與世衛大會本有正道可行，也行得通」。但指出，民進黨當局為了謀「獨」，蓄意將衛生問題政治化，企圖借助外部勢力在世衛大會搞「台獨」活動。過去7年的事實已經證明，這條邪路根本走不通，此次也必將以失敗告終。

甫結束訪問北京的布林肯，日前公開表示「強力鼓勵」世衛組織邀請台灣參加世界衛生大會，對此大陸外交部已經以「發言人答記者問」方式，於2日晚間指出，「美方有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對」。

在聲明中，大陸外交部強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。「在台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則」。

該發言人批評，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持『台獨』分裂活動」。

發言人再次指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，並敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持『台獨』、不支持『兩個中國』、『一中一台』等承諾落實到行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。最後，發言人警告，「任何打『台灣牌』、搞『以台制華』的圖謀必將遭到國際社會的堅決反對，註定以失敗告終」。