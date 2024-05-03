大陸「嫦娥六號」發射 53天後將首度攜回月球背面樣品

大陸月球探測工程將進入新階段，三日發射的「嫦娥六號」將前往月球背面採樣，這也是大陸構建「月球科研站」前一次重要的月球科學研究任務。預計任務將在53天後結束，攜帶月球背面樣品返回地球。

大陸國家航天局3日稍早指出，位於海南文昌航天發射場的長征五號遙八運載火箭開始加注液氧低溫推進劑，探月工程四期嫦娥六號任務計畫5月3日17時27分19秒實施發射任務，這也是首選發射窗口瞄準的時間。

官方先前提到，發射窗口是指適合火箭發射的時間範圍，此次任務在綜合考慮地月位置關係等因素基礎上，工程團隊應用「窄窗口多軌道」發射技術，為火箭在連續兩天、每天50分鐘的窗口內，共設計了十條奔月軌道。

由於時值「五一假期」，眾多遊客在海南當地觀看發射，據央視新聞報導，人數達15萬人之多。

人類目前已經進行過10次月球採樣返回任務，但全部都是在月球正面進行，「嫦娥六號」執行的月球背面採樣，是人類史上首次。

嫦娥六號發射後，將先經過2000多秒的飛行，火箭會將嫦娥六號送入預定軌道，完成星箭分離。隨後嫦娥六號開始奔向月球，大概有5天時程，進入環月軌道。屆時，嫦娥六號將用20天左右的時間調整好位置，為落月做準備，落月後在月面工作48小時完成月背樣品採樣。月背採樣的來回全程約需要53天左右，較嫦娥五號的23天大為增加，也反映月背採樣的難度。

大陸自2004年開啟「探月工程」，發射系列嫦娥衛星與探測器。嫦娥一號拍攝了中國第一幅全月球影像圖；嫦娥二號首次實現大陸對小行星的近距離探測；嫦娥三號的「玉兔號」成功實現落月；嫦娥四號則是人類探測器首次在月背軟著陸；嫦娥五號在月球完成採樣，並帶回1,731克的月球樣品。

據觀察者網報導，嫦娥五號月球樣品首次國際借用評審會議，已於4月26日在中國地質大學（武漢）南望山校區舉行，官方提供的議程顯示，共有來自世界各地的十位科學家陳述關於月球樣品的研究計畫，其中五位來自美國。

這次發射的嫦娥六號，是2021年官方批准「探月四期工程」的重要環節，在3月20日已成功發射的鵲橋二號中繼星，將為嫦娥六號任務提供支持。未來，2026年的嫦娥七號和2028年的嫦娥八號將進一步構建「月球科研站」的基本型，開展月球環境探測等任務。