規避美政府限制 華為借名資助美大學前沿研究

彭博報導，大陸電信巨頭華為近年來一直藉助一家基金會舉辦高科技競賽以「秘密資助」美國大學前沿研究，這樣借名資助的作法成功地規避了美國頂尖大學禁止其研究人員與華為合作的限制。華為回應則稱，它與該基金會的合作旨在支持全球研究和促進學術交流，保密是為了避免競賽被視為促銷活動，並無惡意。

聯合早報引據彭博報導，根據文件資料和知情人士，美國一家位於華盛頓的「光學基金會」（Optica Foundation）自2022年起主辦獎金高達數百萬美元的高科技競賽。而華為是這項研究競賽的唯一資助者。

競賽自2022年創辦以來已經發放了數百萬美元獎金，吸引了世界各地科學家的數百份提案，其中一些科學家來自那些禁止其研究人員與華為合作的美國頂尖大學。

該基金會網站上列出了11個「事業起步獎和獎學金」機會。除了華為資助的競賽之外，其他所有競賽都列出了個人和企業的資金捐助者。華為資助的競賽每年獎勵100萬美元，是該網站年度現金獎勵第二高的20倍。

代為籌辦競賽的是光學學會（Optica）旗下的基金會，其成員對光的研究支撐著通信、生物醫學診斷和雷射等技術。但是一份非公開文件顯示，光學基金會「無需指明華為是競賽的資金來源或項目贊助商」，「本協議的存在和內容以及雙方之間的關係也應被視為機密訊息」。

許多競賽報名者、學者和一位評審委員均表示，他們並不知道華為資助了這一競賽項目，他們認為這筆錢全部來自基金會，而不是外國實體。

對此，華為發言人表示，公司和光學基金會創辦這項競賽是為了支持全球研究並促進學術交流。此外，匿名舉辦比賽是為了避免這場競賽被視為促銷活動，華為並無不良意圖。

美國光學學會執行長羅根（Liz Rogan）也透過聲明表示，一些基金會捐贈者選擇匿名，「這種做法沒有什麼不同尋常之處」。而華為的捐贈已經經過了外部法律顧問的審查，並獲得了基金會董事會的批准。

由於擔心美國政府會基於安全考量切斷資助，近年來許多美國大學都會要求轄下的研究人員切斷與華為的聯繫，而由基金會代理舉辦競賽的做法，規避了這項限制。

報導引述律師觀點認為，光學基金會很可能不會違反美國商務部禁止美國實體與華為分享技術的禁令，因為該禁令不適用於那些計畫在未來公開發表的科學研究。但是律師認為，這樣的操作違反了大學對於研究資金透明化的精神，美國的研究人員仍然應該知道研究資金的來源。

據美國之音報導，從2019年起，包括加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學、康奈爾大學、麻省理工學院、史丹佛大學等，都切斷了與華為的聯繫，不再接受華為的新資助。