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港媒：華爾街日報亞洲總部遷新加坡 香港裁員

中央社／ 香港3日電

據報導，過去曾以香港作為亞洲總部的美國華爾街日報（WSJ），將把亞洲總部遷至新加坡，同時會大幅縮減香港駐站的記者及編輯人數。

明報今天在報導中表示，華爾街日報部分香港記者會調至新加坡或亞洲其他地方，另有多名駐港記者和編輯被裁，被解僱人數占目前香港駐站規模逾半，今後香港駐站人數只有個位數。

報導表示，WSJ總編輯塔克（Emma Tucker）昨天在內部通函表示，「一如我們報導的許多公司一樣」，WSJ會把亞洲運作重心由香港轉移至新加坡，並提及部分同事將被迫離開，大部分來自香港。

據報導，WSJ將在新加坡新設編輯，報導包括中國股市、房市、電動車、港股等商業新聞。

報導表示，通函未有提及香港的政治環境或國家安全法律，但多名WSJ新聞工作者都表示，公司的上述決定，不排除與香港近年事態有關。

新加坡 華爾街日報 香港

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