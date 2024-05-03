嫦娥六號任務今17時至18時發射，首選發射窗口瞄準17時27分

據央視新聞客戶端報導，央視記者從大陸國家航天局獲悉，長征五號遙八運載火箭開始加注液氧低溫推進劑，探月工程四期嫦娥六號任務計畫今天下午17時至18時實施發射任務，首選發射窗口瞄準17時27分。

報導說，這是長征五號運載火箭第二次執行探月工程發射任務，將運送嫦娥六號探測器至地月轉移軌道，以實施月球背面採樣返回任務。

報導稱，嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後被賦予了新的使命，它將前往月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，去發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，帶回地球。這也將是人類首次進行月球背面取樣。

嫦娥六號任務也搭載了法國的氡氣偵測儀、歐空局的負離子偵測儀、義大利的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載重和衛星計畫。