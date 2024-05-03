快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫦娥六號任務今17時至18時發射 首選發射窗口瞄準17時27分

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導

央視新聞客戶端報導，央視記者從大陸國家航天局獲悉，長征五號遙八運載火箭開始加注液氧低溫推進劑，探月工程四期嫦娥六號任務計畫今天下午17時至18時實施發射任務，首選發射窗口瞄準17時27分。

報導說，這是長征五號運載火箭第二次執行探月工程發射任務，將運送嫦娥六號探測器至地月轉移軌道，以實施月球背面採樣返回任務。

報導稱，嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後被賦予了新的使命，它將前往月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，去發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，帶回地球。這也將是人類首次進行月球背面取樣。

嫦娥六號任務也搭載了法國的氡氣偵測儀、歐空局的負離子偵測儀、義大利的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載重和衛星計畫。

報導說，從嫦娥一號到嫦娥五號，中國探月工程「繞、落、回」三步走規劃如期完成。嫦娥六號即將發射，期待圓滿成功！

長征五號遙八運載火箭已開始加注液氧低溫推進劑，瞄準傍晚17時27分發射，將嫦娥六號送到月球背面。 央視新聞
長征五號遙八運載火箭已開始加注液氧低溫推進劑，瞄準傍晚17時27分發射，將嫦娥六號送到月球背面。 央視新聞

央視 嫦娥五號 火箭

延伸閱讀

大陸海警又到金門海域 央視：依法進行常態化執法巡查

探索月球「背面」 嫦娥六號料5月3日發射

探索月球「背面」！陸嫦娥六號計畫5月初擇機發射

尷尬！央視主播「不識林俊傑」稱他：幸運小夥子 網全炸鍋

相關新聞

新規上路 台人禁任陸黨政軍職擴大

陸委會今年初曾預告，修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告例示，將範圍進一步擴大到大陸海協會、全國台聯、孔子學院等具政治性的...

廣東高速坍塌事故 增至48死30傷

大陸廣東梅大高速公路茶陽段一日凌晨發生路面塌陷事故，截至二日下午二時，已發現廿三輛車陷落，死亡人數上修至四十八人，卅人受...

歐盟官員暗示：歐盟可能暑假前對中國電動車徵收反補貼稅

據美國政治新聞網站Politico報導，歐盟委員會貿易主管瓦爾迪斯．東布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovski...

深度整理包／看懂習近平 看懂中國 為何他這樣想這樣做

兩岸關係凶險，前總統馬英九4月10日與中共總書記、大陸國家主席習近平會面時，提出兩岸和平訴求；習近平則強調：「兩岸血脈相連，外部干涉絕對阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」相隔九年的「馬習二會」選在520前夕上演，背後有什麼盤算呢？

陸使館發言人：陸驅離侵黃岩島菲船，操作專業規範、正當合法

微信公眾號「 中國駐菲律賓大使館」昨晚發布訊息，中國駐菲律賓使館發言人就4月30日菲方船隻非法侵闖黃岩島答記者問。對於菲...

嫦娥六號任務今17時至18時發射，首選發射窗口瞄準17時27分

據央視新聞客戶端報導，央視記者從大陸國家航天局獲悉，長征五號遙八運載火箭開始加注液氧低溫推進劑，探月工程四期嫦娥六號任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。