港澳人士移居台灣審核遇阻？ 陸委會：有提供補正機會

2019年香港反送中運動後，在台灣政府高喊「撐香港」下，許多港人選擇移居來台，但偶有港人表示申請卡關。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水2日出席活動時表示，近5年來，港澳人士申請在台灣居留的核准率超過97%；申請在台定居核准率近75%，至於部分未通過審核的個案，則屬保留觀察案件，強調「政府沒有直接否准，而是提供補正機會」。

盧長水2日偕策進會同仁出席台北市港澳商業協會主辦之在台港澳人士稅務講座，對移居來台港澳人士表達關懷，並就港人移居台灣情況作出說明。

盧長水表示，近5年來，港澳人士申請在台灣居留並獲准者接近5萬2,000人，核准率超過97%，其中居留符合一定條件的港人（不包括就學及工作居留者），申請在台定居核准率近75%，並不會因曾任職業及出生地點等單一因素而否准居留定居申請。

至於部分尚未通過審核的個案，盧長水強調，這「屬於保留觀察案件，政府沒有直接否准，而是提供補正機會」，讓真心留台發展的香港朋友，有機會實現定居規劃。此外，策進會下的台港服務交流辦公室也提供諮詢服務，協助港澳人士順利在台定居，「這是政府對於港澳朋友展現的友善與誠意」。

盧長水說明，政府在審核過程必須嚴謹，目的是為生活在台灣這塊土地的人民守護民主、自由、人權、法治的家園，保護自由開放的制度與環境。台灣是多元包容的社會，不管先來後到，大家都是台灣人，期盼和港澳來台的「新台灣人」為台灣新故鄉一齊努力，建設美好家園。

盧長水還提到，策進會做為港人的服務平台，今年已舉辦系列多元活動，協助香港朋友融入台灣生活，接下來策進會也規劃辦理「在台港澳人士健行淨山」、「台南關懷港澳人士居留定居座談會」、「港覺濠台IG圖文徵選」、「好友港節市集」等活動，相關資訊會在策進會官網、臉書、IG公告，歡迎港澳朋友共襄盛舉，透過參加活動擴大不同的生活體驗，認識同鄉朋友，建立「香港人幫助香港人」的互助網絡。