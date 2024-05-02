布林肯挺台參加WHA 陸外交部批：縱容支持台獨分裂活動

甫結束訪問北京的美國國務卿布林肯，公開表示「強力鼓勵」世衛組織邀請台灣參加世界衛生大會，對此大陸外交部表示強烈反對，直指此舉違反「三公報」，且是「縱容支持台獨分裂活動」。

大陸外交部以「發言人答記者問」方式，於2日晚間指出，「美方有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對」。

這份聲明目前已被轉載到大陸駐美大使館官網，以及大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團的官網。

在聲明中，大陸外交部強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。「在台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則」。

該發言人批評，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持『台獨』分裂活動」。

發言人再次指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，並敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持『台獨』、不支持『兩個中國』、『一中一台』等承諾落實到行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

最後，發言人警告，「任何打『台灣牌』、搞『以台制華』的圖謀必將遭到國際社會的堅決反對，註定以失敗告終」。

日前布林肯甫結束在大陸4月24日至26日的訪問，中共外事辦主任兼外長王毅與其會談時，強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，大陸要求美方「不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，切實兌現拜登總統不支持『台獨』、不支持『兩個中國』、『一中一台』、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一」。