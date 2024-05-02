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中國大陸航艦「福建號」展開海試 專家估最快2026年服役

中央社／ 台北2日電
中國第3艘航艦福建號1日展開首次海試。圖／取自央視網
中國第3艘航艦福建號1日展開首次海試。圖／取自央視網

中國第3艘航艦福建號1日展開首次海試，中國軍事專家預估，若福建號如期完成海試，最快也等到2026年才能服役，因建置於福建號的系統複雜度更勝遼寧與山東號。

中國媒體直新聞今天報導，深圳衛視特約評論員石宏分析，因遼寧和山東號的海試積累豐富經驗，有助於福建號的海試更順暢。

他說，但福建號與遼寧和山東號大不同，包括噸位、相應的動力與推進系統等，何況福建號還是採用電磁彈射的航艦，電力系統的穩定更是關鍵，這就需要實際的海試檢驗。

石宏表示，依據山東號從首次海試到正式服役前後耗時1年7個月，加上前述因福建號的系統比山東號和遼寧號更複雜的情況推斷，可想而知福建號得花更多時間執行海試。

他說，通常一艘航艦在海試其間沒有發生較大的設計和技術問題，整個海試時間可望在1至2年劃下句點，但這還不包括航艦編隊的測試和其他的磨合，由此推測，福建號最快正式服役可能要到2026年。

石宏指出，若航艦在海試期間發現設計、技術和設備等缺陷需檢修，像是法國的「戴高樂號」（Charlesde Gaulle R91）核動力航艦海試期間發現，原先設計的飛行甲板太短，不能保證E-2C艦載預警機安全起降。

他說，於是戴高樂號只好回廠，延長飛行甲板4.4公尺，並連同其他的技術問題逐一修改，以致戴高樂號的海試時間長達4年。

另據央視新聞1日報導，昨天上午8時許，福建號解纜啟航，展開首次航行試驗，這次海試主要檢測驗證福建號的動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

外媒曾報導，福建號的排水量逾8萬噸，超過遼寧與山東號的約6萬噸，並標榜這是美軍現役航艦福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78）之外，全球第2艘飛行甲板使用電磁彈射系統的航艦。

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