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美方涉俄新制裁納多家中企 中方稱堅決反對

中央社／ 台北2日電

美國5月1日針對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭發布數百項新制裁，包括多家中國企業；對此中國駐美大使館表示，不接受甩鍋推責，堅決反對美國的非法單邊制裁，稱中俄之間正常的經貿交往符合世貿規則和市場原則。

美國之音今天報導，美中這兩個世界最大經濟體之間的關係最近改善，但是中國對俄羅斯的支持是許多可能破壞這種局面的問題之一。

美國財政部5月1日對位於亞塞拜然、比利時、中國、俄羅斯、土耳其等近60個目標實施制裁，美方指責這些目標為俄羅斯提供能力，以「從境外獲取急需的技術和設備」。

報導指出，受制裁中國企業包括巨航航空科技（深圳）公司，美方指該公司向一家俄羅斯公司出口用於生產無人機的零件，包括螺旋槳、引擎和感測器。

其他技術供應商也成為制裁對象，包括成都市衛萊科技、中成重裝防務科技山東集團公司、芯時空電子、超達科技及圖龍國際控股等也都受到制裁。

中國環球時報今天報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，中方堅決反對美國對中國實體實施非法單邊制裁。

劉鵬宇再稱，中俄之間正常的經貿交往符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也不應當受到第三方的干擾和脅迫，「我們將繼續維護中國企業的正當合法權益」。

他說，在烏克蘭問題上，「中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。他還說，中方從不拱火澆油，更不趁機漁利，也不接受甩鍋推責」。

俄羅斯 大使館 美國

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