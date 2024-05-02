廣東路塌36死 習近平時隔一日發聲：及時排查風險隱患

中國大陸正值「五一黃金周」假期，不幸1日凌晨，廣東梅大高速往福建方向發生高速公路路面塌陷事故，截至今早已釀36人死亡，30人受傷。時隔一天後，中共總書習近平2日午間作出指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患。

據央視新聞稍早報導，習近平對廣東梅州市梅大高速茶陽路段塌方災害作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

在此之前，根據廣東梅州大埔縣委員會宣傳部消息，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷事故。

據通報，截至2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。陸媒報導稱，災害處置和善後處置工作正在有序進行中。

在事故通報初期，昨上午僅宣布1人死亡、30多人受傷，但下午、傍晚死亡人數一路暴增至19、24人，至今晨再增加至36人之多。有分析稱，這是因為廣東連日大雨，造成邊坡、路基流失導致的慘案。

但因涉事路段完工還不滿10年，除了氣候原因，施工品質也受到關注。大陸工商登記資訊平台天眼查APP顯示，負責營運管理梅大高速的廣東大潮高速公路有限公司，成立於2016年，但該公司在2022年發生多起訴訟案件，33.3%與大埔縣友宜砂石有限公司有關，內容為涉及買賣合約糾紛，均被列為被告，還涉及多起施工合約、建設工程勘察合約和承攬合約等等的糾紛。