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探月球背面 陸宣布嫦娥六號任務明發射

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸嫦娥六號任務預計3日發射。央視
大陸嫦娥六號任務預計3日發射。央視

中國大陸計畫2030年前實現首次登月，繼2020年嫦娥五號探測器，執行首次地外天體採樣返回任務後，據中國大陸國家太空總署發布最新消息，探月工程四期「嫦娥六號」任務，計畫5月3日實施發射，它將前往月球背面採集月球樣品，並帶回地球。

央視新聞報導稱，嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後被賦予了新的使命，這也將是人類首次開展月球背面取樣。

據大陸官媒，中國大陸國家太空總署1日發布的最新消息指出，經工程任務指揮部綜合研判決策，探月工程四期嫦娥六號任務計畫5月3日實施發射。同時，大陸工程團隊應用「窄窗口多軌道」發射技術，為火箭在5月3日和5月4日連續兩天、每天50分鐘的窗口內， 共設計了10條奔月軌道，確保任務能順利進行。

日前，嫦娥六號任務已完成發射前最後一次系統間全區合練，執行此次發射的長征五號遙八運載火箭即將加注推進劑，這是長征五號運載火箭第二次執行探月工程發射任務，將運送嫦娥六號探測器至地月轉移軌道，以實施月球背面採樣返回任務。

報導稱，嫦娥六號任務，計畫前往月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，去發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣本。

值得注意的是，為增進國際合作，嫦娥六號任務也搭載了法國的氡氣偵測儀、歐空局的負離子偵測儀、義大利的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的負荷與衛星計畫。

嫦娥五號 火箭

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