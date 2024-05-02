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死亡人數暴增！廣東梅大高速公路36人遇難

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸救難人員在大高速公路滑下的坡體上進行挖掘與救援。 央視新聞
大陸救難人員在大高速公路滑下的坡體上進行挖掘與救援。 央視新聞

大陸五一黃金周首日發生在廣東梅大高速公路路基流失導致的多部車輛墜落悲劇，死亡人數繼續升高，據大陸《央視新聞》報導，根據廣東梅州大埔縣委員會宣傳部消息，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷事故。至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。

報導稱，目前，廣東省、梅州市選派最強醫療專家，進行多專科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。

該事故被發現後，昨上午一開始只說有一人死亡，30餘人受傷，但下午即增至19人死亡，到昨傍晚前，死亡人數再增加到24人，30人受傷，不過，當時另有報導稱仍有人員失聯。

到了今晨，死亡人數竟再從24人暴增1.5倍到36人，讓這起因為連日大雨造成邊坡流失釀致的慘劇，成為大陸五一長假最令人悚目驚心的事件。

廣東 高速公路

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