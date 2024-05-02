聽新聞
test
0:00 / 0:00
死亡人數暴增！廣東梅大高速公路36人遇難
大陸五一黃金周首日發生在廣東梅大高速公路路基流失導致的多部車輛墜落悲劇，死亡人數繼續升高，據大陸《央視新聞》報導，根據廣東梅州大埔縣委員會宣傳部消息，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷事故。至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。
報導稱，目前，廣東省、梅州市選派最強醫療專家，進行多專科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。
該事故被發現後，昨上午一開始只說有一人死亡，30餘人受傷，但下午即增至19人死亡，到昨傍晚前，死亡人數再增加到24人，30人受傷，不過，當時另有報導稱仍有人員失聯。
到了今晨，死亡人數竟再從24人暴增1.5倍到36人，讓這起因為連日大雨造成邊坡流失釀致的慘劇，成為大陸五一長假最令人悚目驚心的事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言