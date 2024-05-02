中共三中全會 或處理秦剛、李尚福

本周二召開的中共中央政治局會議決定七月在北京召開中共二十屆三中全會，預期此次會議可能會處理前外交部長秦剛、前國防部長李尚福及前火箭軍司令李玉超的中共中央委員職務。

據新華社報導，中共二十屆三中全會主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

香港星島日報指出，秦剛、李尚福去年已先後被免職，但官方仍未對外公布「定性」。秦剛去年底辭去全國人大代表職務，李尚福仍是全國人大代表，外界關注二十屆三中全會會否撤銷兩人中央委員資格，並公布對兩人的定性及處分。

李玉超因涉嫌嚴重違紀違法，已於去年九月廿六日被火箭軍召開軍人代表大會決定罷免其第十四屆全國人民代表大會代表，預料其中共中央委員職務可能也會在三中全會被撤銷。另，盛傳捲入火箭軍弊案的中國航天科工集團前董事長袁潔，其二十屆中央候補委員職務應會一併處理。

大陸全國人大常委會去年十月廿四日決定免去李尚福的國務委員及國防部長職務，他同日還被免去中央軍事委員會委員職務。李尚福最後一次公開露面，是去年八月廿九日在北京舉行的第三屆中非和平安全論壇全體會議。

秦剛也是在十月廿四日被免去國務委員職務，其外長職務則是在去年七月廿五日被免。秦剛去年六月廿五日在北京會見越南外長、斯里蘭卡外長、俄羅斯副外長等人後即未再公開露面。