王毅會阿根廷外長：願助經濟穩定

阿根廷極右翼的新政府去年十二月上任後，實施的金融政策讓其貨幣大貶，其外長蒙迪諾近日首度訪問北京，中共外事辦主任兼外長王毅與其會面時，表態中方「一貫支持阿方為維護經濟金融穩定所作努力，願繼續為此提供力所能及的幫助」。

據大陸外交部官網消息，王毅四月卅日與蒙迪諾會談時，指出大陸「尊重阿根廷人民作出的選擇，祝願改革取得成功，希望並相信阿根廷能夠克服困難，通過積極探索找到一條符合自身國情、得到人民擁護的發展振興之路」。

王毅還表示，雙方要推動兩國貿易持續、健康、平衡發展，「為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用」，大陸「一貫支持阿方為維護經濟金融穩定所作努力，願繼續為此提供力所能及的幫助」。

蒙迪諾則說，「阿方恪守一個中國原則，願同中方密切雙邊對話溝通，在共建『一帶一路』框架下繼續推進基礎設施建設、貿易、投資、金融、旅遊、太空、南極、海洋、環保等領域合作」。

出訪前，阿根廷就表示希望討論本國貨幣互換協議以增加該國央行儲備。阿根廷與大陸二○○九年就簽署貨幣互換協議，去年六月雙方央行續簽了「雙邊本幣互換協議」，當前阿根廷面臨經濟危機，已經數度使用貨幣互換協議下的人民幣償還國際貨幣基金提供的貸款。

此前在四月廿九日，大陸央行行長潘功勝已會見蒙迪諾與阿根廷央行行長鮑希利一行，陸官方指出，「雙方就加強中阿金融合作等議題交換了意見」，同日大陸商務部國際貿易談判代表（正部級）兼副部長王受文也會見蒙迪諾，但兩個部門官網皆未明確提及具體合作內容。