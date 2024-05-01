大陸平潭：隨時做好「海峽號」復航準備 現已配足船員

大陸文旅部4月28日宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，並強調等到平潭與台灣海上客運直航恢復後就會啟動福建團客到台灣旅遊，而福建平潭官方則公開發文表示，隨時做好「海峽號」復航準備，除了配備足夠船員，也在停航期間每個月操作「海峽號」進行試航，表態陸方已做好復航準備。

福建平潭官方宣傳機構「平潭發布」4月29日晚間刊出一篇文章，表示平潭實驗區相關部門、口岸聯檢單位已積極聯動，隨時做好「海峽號」復航的準備。

平潭實驗區交通與建設局運輸管理處負責人潘自寶指出，目前「海峽號」在船舶技術條件方面均已通過法定檢驗部門的年度檢驗及特別檢驗；在船員配備方面，已按照大陸海事管理機構《船舶最低安全配員證書》的要求配備足夠的船員。

潘自寶表示，一直以來當地「積極商請福建省交通運輸廳、海峽兩岸航運交流協會，共同推進兩岸客運直航恢復工作」。他透露，去年還完成澳前客運碼頭港池及航道清淤疏浚，以及相關設施設備維護更新，同時，口岸聯檢單位組織開展了旅客出入境全流程通關演練，做好對台直航恢復準備工作。

文章指出，「海峽號」停航期間，福建海峽高速客滾航運有限公司始終按照高速客滾船舶運維規範對「海峽號」進行全面檢測檢修、維護保養，每個月還操作「海峽號」進行試航，檢驗「海峽號」的各項性能指標。

平潭出入境邊防檢查站執勤一隊隊長高紀良還提到，平潭澳前客運滾裝碼頭設有快捷通道資訊採集點，符合條件人員辦理後可實現「一地備案、全國通用」，歡迎台胞就近預約辦理。

據了解，透過海上客運，平潭只需2.5小時航程就能抵達台中，疫情前的票價則為來回台幣5,000元左右，跟機票相比實惠不少。

兩岸曾有包括廈門到台中、廈門到基隆、平潭到台北、平潭到台中和浙江大麥嶼到基隆共5條海上客運航線，由「中遠之星」、「麗娜號」、「海峽號」等輪船執行航班，不過陸委會2020年2月10日以「基於防疫優先」為由暫停兩岸海運客運直航航線及航班，「視疫情狀況再評估復航」。由於遲遲沒有復航，其中隸屬於台灣公司的「麗娜輪」已於今年農曆年前賣給希臘。

據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗。

大陸國台辦2023年3月29日曾強調「兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙」，今年3月平潭綜合實驗區管委會主任黃建波在兩會期間指出，目前主要推動「平潭對台海上客運直航」，同時探索「閩台遊艇自由行」。