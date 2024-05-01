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以應對當地水災為由 福建省委書記推遲訪沖繩行程

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

據日本共同社報導，中國大陸福建省委書記周祖翼原訂5月上旬訪問沖繩，沖繩縣政府告訴共同社，福建省方面稱為應對當地洪水災害，延遲這次訪問，新的訪問日期未定。

報導指出，黨委書記在任期間較少見訪問沖繩，相關人士曾透露雙方在協調與沖繩縣知事玉城丹尼會晤的事宜，周祖翼原本還計劃到訪東京都和長崎縣。

福州市與那霸市於1981年正式締結友好城市關係，玉城丹尼去年7月曾在福建與周祖翼會面。周祖翼於會面中表示，福建與沖繩「歷史淵源深厚」，願雙方擴大貿易往來、加強產業合作和特色旅遊、友好交流，雙方皆同意進一步推進交流。

玉城丹尼當時則對《環球時報》表示，如果以他的到訪為契機，掀起一股在中國尋找琉球遺跡的風潮，將會「非常感激」，「民眾樂於探尋、了解那些留在中國的琉球遺跡，可以促進中國和琉球在歷史、文化等多領域的交流。」

根據法國廣播電台報導，日本有許多人認為玉城丹尼「反美親中」，中國去年高規格接待玉城丹尼，引起日方高度警惕。報導引述日本眾議院議員古屋圭司觀察，「我認為中方招待玉城知事等人出於各種用心，我們正在冷靜地觀察這一動向」

沖繩 福建

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