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陸航母福建艦今海試 最快明年底服役

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸航母「福建艦」甲板上，遮擋三條電磁彈射器軌道的罩子日前已撤掉。圖／取自新浪微博
大陸航母「福建艦」甲板上，遮擋三條電磁彈射器軌道的罩子日前已撤掉。圖／取自新浪微博

中國大陸第三艘航母福建艦即將海試。上海海事局昨接連發布兩則禁航令，稱五月一日有大型船舶出入，對長江口航道進行交通管制；第二則禁航令指東海部分海域將進行軍事活動，包括上海澎湃新聞與鳳凰網引述軍迷網和自媒體均稱，這是福建艦海試的訊號。

上海海事局昨公布第一則禁航令是從五月一日凌晨四時卅分開始，對長江口深水航道進口船隻進行交通管制，從八時卅分開始，對出口船隻進行交通管制。軍事專家稱，福建艦駛出長江口的時間，應該就是在八時卅分之後。

海事部門對長江口船隻出入進行管控，主要是因為相關航道雖然不算太窄，但日常出入的船隻較多，留給福建艦這種八萬噸級的大型船隻航行的空間有限。

上海海事局發布第二則禁航令是從五月一日到九日，東海部分海域將會進行軍事活動，禁止無關船舶駛入。由此可以推斷福建艦在駛入東海後，便會立刻前往這一海域，進行一系列測試。

上海海事局昨接連發布兩則禁航令，顯示大陸第三艘航母福建艦即將進行海試，宣告大陸將進入三航母時代。圖／截自央視新聞
上海海事局昨接連發布兩則禁航令，顯示大陸第三艘航母福建艦即將進行海試，宣告大陸將進入三航母時代。圖／截自央視新聞

專家稱，在上海海事局發布禁航公告前，官方就對福建艦將在近期開始首次海試做出過預告。先是在不久前有關中國海軍成立七十五周年的報導中，出現了福建艦的最新畫面，顯示甲板上的電磁彈射器遮蓋罩被去除，艦載機模型也放到甲板上。

福建艦從去年以來先後完成了配重小紅車彈射測試，一比一艦載機模型的上艦調度試驗。繫泊試驗期間還安裝了雷達和電子設備，近防砲武器系統也安裝到位，舷側救生筏已安裝，甲板塗層敷設完畢。出海試航前的工作都完成。

專家稱，艦船海試分為三部分，包括繫留試驗，船廠海試和軍方海試。據估計，福建艦海試時間約需一年多時間，如果順利，福建艦將於二○二五年末或二○二六年初入列解放軍海軍服役。

上海 交通管制 福建

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