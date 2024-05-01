新聞分析／2個「特別」 秤出三中全會分量

中共中央政治局四月會議，傳統上都是以經濟為主題，是以各方的關注，會前都放在經濟層面，近期中國經濟面臨重要變局，這種關注就更加放大。但中共政治局四月卅日召開會議後，即時反應都放在會議決定召開廿屆三中全會上，那麼將在七月召開的三中全會，分量到底有多重？

看中共會議分量，大致有四個角度，即從歷史看、現實中看、以操辦手法看，以及以會議既定內容看。先看歷史，主要看一九七八年十二月召開的十一屆三中全會，那次會議被定為中共黨史上的一個重要轉折點，主因是會議決定停止階級鬥爭、否定文革、反對個人崇拜，工作重點轉移到現代化建設上去。那次三中全會有了極高歷史定位，同時也給後來的歷屆三中全會帶來壓力，一是三中全會必主張改革開放，二是必須作出重大決定。

再看現實，中共每屆慣例要召開七次中全會，其中一中全會是換屆選舉，七中全會是為下屆代表大會準備，另外五次全會，通常一年一會。中共廿大召開後，一中、二中都如期召開，本來三中應在去年秋天召開，但因未知之故延後開。

以操辦手法看，主要是說中共中全會決定會期的考量。從過去十年看，有的中共中全會的召開，只是中共政治局會議作出決定，決定召開和具體日期接近。但也有中全會要提早作決定，給出長時間的準備，代表作是十九屆六中全會，因要作出「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，二○一八年八月政治局會議即做出那屆六中會期，至十一月中下旬才召開。

今次二十屆三中全會作出決定和最後召開的時間，與那次相近，可理解為今次全會打算做出的決定，分量也那麼重要，也需要以較長時間來取得討論稿的共識。

最後看會議既定內容，已明確以改革開放為主要內容或者說主調。

掂量今次政治局為未來三中全會安排的說法，更特別之處在於兩點，一是會議講三中全會議「改開」，除了習近平思想，還要特別點到「馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀」，給人以久違之感；二是會議說改革開放「大踏步趕上時代的重要法寶」，是「在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動的必然要求」，這叫重要性陡然提升，堪稱重大轉向。