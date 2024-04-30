馬斯克訪中談全自動駕駛 北京達統戰目的雙方獲益

美國之音分析，特斯拉執行長馬斯克此次訪問北京，受益的不只是可能順利在中國推行全自動駕駛軟體，而且帶動股價上漲。學者認為，中國也藉此向美國釋放訊息，展現北京當局對美國商界的影響力。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）28日下午抵達北京，於釣魚台國賓館會見中國總理李強，路透社報導提到，馬斯克此行試圖爭取讓特斯拉的全自動駕駛（FSD）軟體能在中國使用。據「華爾街日報」引述知情人士稱，中國政府已表示初步批准，但北京當局和特斯拉都未以官方名義確認。

據美國之音針對馬斯克訪中一事分析，認為此次會面雙方都有達成期望效益。特斯拉目前急需重振疲軟業績，因此全自動駕駛（FSD）軟體能否進入中國市場至關重要；中國則可藉此向美國釋放訊息，展示中國手上仍有好牌。

馬斯克到訪當天，中國就宣布特斯拉通過中國汽車資料安全四項檢測要求，特斯拉成為首家獲得中國資料安全監管機構批准的外國汽車製造商，為特斯拉在中國推出FSD清除一大障礙。

馬斯克此行帶出眾多利多消息，使得特斯拉股價29日在盤前最新上漲超7%，衝上180美元（約新台幣5864元），但過去四個月特斯拉下跌幅度大，幾乎把去年的漲幅抹平。

過去特斯拉股價持續走低之際，馬斯克曾在財報電話會上以FSD安撫投資人情緒，2021年推出的FSD被視為潛力巨大的「現金乳牛」，中國作為特斯拉的第二大市場，已有超過170萬車主在中國的公路上駕駛特斯拉。這170多萬輛車不僅是特斯拉尚未能觸及的FSD營收來源，其可為FSD產生的行駛數據更是寶貴。

另外，據華爾街日報引述知情人士說法，特斯拉與百度達成協議，允許特斯拉使用其測繪許可證收集中國公路數據，百度將允許特斯拉使用其車道級導航系統。華爾街日報分析，與中國公司合作將助於緩解監管機構對資料安全風險的擔憂，將為特斯拉在中國提供駕駛輔助系統掃除重大監管障礙。

此次會面對於北京而言，則是藉此表明對依賴中國市場的外國企業仍具有影響力。中國社群平台微博這幾天出現「中國救了特斯拉」、「中國幫助特斯拉股價大漲」等論調。紐約時報指出，中國官方媒體普遍將此事作為西方企業遵照北京遊戲規則辦事的例子。

旅美中國政治學者鄧聿文分析，馬斯克有意藉此行拯救股價，北京以高規格接待，安排李強接見馬斯克，顯然看中馬斯克的統戰價值，馬斯克也予以回應，在與貿促會長任鴻斌座談時表示是「中國的超級粉絲」。

他表示，對北京來說美國是板塊化的，雖然抗中如今成了美國的「政治正確」，但商界有獨立於政界的利益，在圍堵中國上華爾街步調未必完全與華盛頓一致。反之，美國金錢運作邏輯可能使美國政治人物接受華爾街的遊說，這給了北京透過華爾街影響美國政治的機會。