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港媒：中國藉著馬斯克訪問反擊美國保護主義

中央社／ 香港30日電

對於美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）突然訪問中國，且獲總理李強接見，星島日報今天指出，中方此舉是向外資釋出更開放的合作前景訊號，以「較高明手段」反擊美國的保護主義行徑。

星島日報社論表示，馬斯克此行並非尋常外賓訪問事件，背後有重大意義，雙方藉著這次會晤各取所需，其中馬斯克試圖尋求中方允許特斯拉全自動駕駛系統在中國推出的可行性，而中方則藉此起示範作用，向外資釋出更開放的合作前景訊號，以「較高明手段」來反擊美國保護主義行徑。

社論指出，中方選擇在剛送走來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，接見馬斯克並宣布特斯拉電動車的數據安全達標，允許其與百度合作，明顯是藉此向所有外企釋出一個訊號，即中國的超大規模市場將會繼續向外企敞開，並以更加開放、更好營商環境姿態，爭取外企到中國投資，達到互利共贏。

社論認為，中方此舉是衝著美國而來，因美國正「不擇手段」全方位遏制中國崛起；特斯拉與中國電動車企業是競爭對手，李強與馬斯克會晤時強調，特斯拉是中美經貿合作的成功典範，就是藉此點出它與中國新能源車企雖是競爭對手，但只要美企前來投資，並遵守中國的法例和遊戲規則，中方不但不會作出無理打壓，還會開放市場和提供一些優惠。

言下之意，中國不會像美國般大搞保護主義，而是秉著平等合作，互利共贏，為外商提供更大機遇，與美國動輒打壓封殺對手的作法形成鮮明對比。

特斯拉 美國 馬斯克

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