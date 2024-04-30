陸海警持續騷擾 陳揆：若要春暖花開、就不要陰晴不定

外界關心兩岸交流進度是否能在520前有所突破，行政院長陳建仁30日回應，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，期望兩岸要共同努力建立更健康有序的交流，對於中國大陸在海域的騷擾狀況，我方相關單位都有所掌握，呼籲中國大陸應該在善盡區域一員的責任，來使得整個區域能夠穩定。

國民黨立委日前組團前往中國大陸引起外界熱議，不過就在返台後，就傳出中國大陸海警依舊在我國海域周邊巡查，對於兩岸間的交流進展，陳建仁說，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，所以也在這裡希望兩岸一定要共同地努力，來使得兩岸之間的人民都沒有恐慌，而且能夠有更健康有序這樣的一個交流。

對於中國大陸在海域所做的這一些騷擾的狀況，陳建仁提到，相關的單位都有所掌握，再度呼籲中國大陸，應該要善盡區域一員的責任，讓整個區域能夠穩定，不要進行各項的騷擾的活動，來造成民眾的恐慌，還有大家的不安全感，這些事情，所有國家都有責任來盡到這個國際的義務。

另外，陳建仁也說，對於兩岸的健康有序的交流、觀光的部分，實際上我方早在去年的8月，就已經有全盤地恢復兩岸旅遊的這樣的一個規劃，正在等待著中國大陸所釋出的善意。最近中國大陸釋出的一個小的善意，我方樂觀其成，台灣是開大門迎接大陸的旅客來台灣觀光，已經請相關的單位來做好相關的準備，並做各式各樣的盤點，現在就是在等待著對方釋出更大的善意，讓兩岸有更好的觀光旅遊的交流，讓彼此能夠有累積善意，更加地來互相了解，這才是使得兩岸能夠有完善交流，使兩岸都互蒙其利的最好的做法。