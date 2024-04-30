快訊

兩萬點進場沒肉吃？網搖頭「很多剛起漲」 點名2類股還會漲

NBA／又是「穆神仙」！ 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

中國司法部前副部長劉志強被查 此前3部長落馬

中央社／ 台北30日電

中共中央紀委國家監委今天公布，中國司法部前黨組成員、副部長劉志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。此前已有3名中國司法部前部長遭到查處，包括吳愛英、傅政華及唐一軍。

據澎湃新聞報導，公開資料顯示，劉志強於1963年7月出生，山東鄄城人，擁有研究生學歷，1984年8月參加工作，1986年12月加入中國共產黨。

劉志強長期在公安系統工作，曾任公安部外事局局長、公安部國際合作局局長，2012年6月調任青海省副省長、省公安廳廳長，2016年1月回北京出任司法部副部長，2023年6月被免去職務。

隨著劉志強落馬，今年通報被查的中管幹部已增至23人。劉志強也是今年4月被查的第7名中管幹部。

除了劉志強外，此前中國司法部已有3名部長遭到查處。中共中央紀委國家監委2日公布，中國司法部前部長唐一軍因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

唐一軍曾長期在浙江省工作，離開浙江前的最後一個職務是中共寧波市委書記；2017年底，唐一軍調往遼寧升任遼寧省委副書記，翌年1月就任省長；2020年4月升任司法部長，但於2023年1月降調江西省政協主席。

唐一軍的前任傅政華於2021年因涉嫌嚴重違紀違法受查。傅政華被歸類為同遭落馬的中國公安部前副部長孫力軍人馬，被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」。傅政華因受賄逾人民幣1億1700萬元（約新台幣5億2300萬元），於2022年距離中共召開20大不到一個月前被判死緩。

港媒星島日報此前報導，中國司法部自今年2月1日起發出的律師證書，不再附有部長簽名。理由是先前有律師抱怨，他們的律師證書有吳愛英或傅政華的簽名，突然覺得「髒了」。

中共 公安 司法

延伸閱讀

監委巡察台電龍潭儲能場 瞭解強化電網韌性建設

敦泰車規晶片傳捷報 獲德國認證機構證書

立院藍白合 建請監院調查陳菊、高涌誠移送紀律委員會

不滿被監委兒大呼小叫 竹聯幫分子痛揍害人左眼失明判刑3年6月

相關新聞

影／陸官媒：金門海域已無禁限制水域 福建海警在此常態化巡查

中國海警29日晚間發布一則「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的影片及訊息，大陸官方媒體指出，這顯示福建海警...

挑戰Sora！陸發布首款國產文字描述生成影片AI模型

大陸清華大學聯合北京生數科技有限公司27日發布文字描述生成影片的人工智慧模型「Vidu」，這款由大陸自行研發的產品以美國...

中菲南海爭端再起 陸海警今於黃岩島驅離2菲律賓船

大陸與菲律賓在南海衝突問題持續升溫。4月30日上午9時50分，中國大陸海警局透過其微信公眾號發布消息指出，4月30日，中...

習近平將訪法 盧沙野：抵制歐對陸去風險、降依賴傾向

時值北京與歐洲矛盾升高之際，大陸國家主席習近平將於5月5日啟程前往歐洲，展開為期六天的訪問，行程包括法國、塞爾維亞和匈牙...

美國務院官員呼籲 共同抵制北京曲解聯大2758號決議

美國國務院官員29日在華盛頓智庫的活動上表示，聯合國大會1971年通過的第2758號決議未認可、不等於、不反映對中國「一...

中國10年內主宰全球智能電動車市場？ 雷軍、李斌之言恐非大話

小米首款新能源汽車SU7正式上市前，創辦人雷軍就宣示，小米要在未來15到20年內，成為全球排名前十的車廠。無獨有偶，中國「造車新勢力」之一的蔚來汽車CEO李斌3月在一場電動車論壇上更喊出，10年後，全球智能電動汽車產業前10名，將有一半是中國公司。 雷軍與李斌是在說大話嗎？或許不是。起碼歐美對於來勢洶洶的中國新能源汽車已高度警惕，相繼採取各種反制措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。