習近平5月5日訪歐 盼扭轉中歐關係

中國大陸國家主席習近平將於五月五日啟動為期六天的歐洲訪問，行程包括法國、塞爾維亞和匈牙利，這也是新冠疫情爆發後，近五年來習近平首度訪問歐洲。時值北京與歐洲關係矛盾升高之際，習近平此行受到關注。

習近平此次出訪歐洲，正值歐盟對大陸電動車、風電業展開反補貼調查，加上近期歐洲多國爆出中國間諜案，以及美歐對北京支持俄羅斯軍工業疑慮上升，此訪能否改善或扭轉低迷的中歐關係，成為各界觀察焦點。

大陸外交部發言人華春瑩昨天宣布，應法國總統馬克宏、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，習近平將於五月五日至十日對上述三國進行國是訪問。

大陸外交部另一發言人林劍指出，習近平此次訪問是近五年來大陸國家元首首次訪問歐洲，對推動與上述三國及中歐關係整體發展具有重要意義。他提及習近平訪法期間將與法國總統馬克宏舉行會談，就雙邊關係與國際地區熱點問題交換意見，兩人還將「赴外地舉行活動」。

法新社提到習近平將前往法國西南部的上庇里牛斯省；此次習近平訪法，是對去年四月馬克宏訪中行的回訪。路透報導，空中巴士正與大陸就潛在飛機大單進行談判，不過雙方還有法方支持歐盟對大陸電動車反補貼調查，以及陸方祭出針對白蘭地反傾銷調查等經貿爭端。

至於塞爾維亞和匈牙利，塞匈兩國領導人是去年十月唯二親自赴北京出席第三屆「一帶一路」峰會的歐洲領導人。此次習近平赴匈牙利，將是其任內首度訪問，林劍形容「里程碑式的訪問」將推動雙邊關係邁上新台階。習近平對塞爾維亞訪問則是要進一步鞏固兩國「鐵桿」友誼，深化政治互信，拓展務實合作，據報導習行程還包含中共駐南斯拉夫被炸使館舊址 。

俄羅斯總統普亭日前公開宣布五月將訪問大陸，時間點可能在習近平出訪前，屆時習近平如何在與普亭會談後、再與馬克宏討論俄烏戰爭，能否發揮穿梭外交功能，也將成為國際焦點。

新冠疫情發生後各國領導人出訪銳減，習近平直至二○二二年下半年才開始出訪中亞、東南亞與西亞，去年除了訪問俄羅斯與越南外，還到訪南非，並赴美國舉行舊金山拜習會。