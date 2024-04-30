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習近平5月5日訪歐 盼扭轉中歐關係

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中國大陸國家主席習近平五月五日起出訪法國、塞爾維亞和匈牙利，在中歐關係低迷之際，此行成果受到關注。圖為去年四月，習近平（左）和到訪北京的法國總統馬克宏在人民大會堂舉行的歡迎儀式上檢閱部隊。（美聯社）
中國大陸國家主席習近平五月五日起出訪法國、塞爾維亞和匈牙利，在中歐關係低迷之際，此行成果受到關注。圖為去年四月，習近平（左）和到訪北京的法國總統馬克宏在人民大會堂舉行的歡迎儀式上檢閱部隊。（美聯社）

中國大陸國家主席習近平將於五月五日啟動為期六天的歐洲訪問，行程包括法國、塞爾維亞和匈牙利，這也是新冠疫情爆發後，近五年來習近平首度訪問歐洲。時值北京與歐洲關係矛盾升高之際，習近平此行受到關注。

習近平此次出訪歐洲，正值歐盟對大陸電動車、風電業展開反補貼調查，加上近期歐洲多國爆出中國間諜案，以及美歐對北京支持俄羅斯軍工業疑慮上升，此訪能否改善或扭轉低迷的中歐關係，成為各界觀察焦點。

大陸外交部發言人華春瑩昨天宣布，應法國總統馬克宏、塞爾維亞總統武契奇、匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，習近平將於五月五日至十日對上述三國進行國是訪問。

大陸外交部另一發言人林劍指出，習近平此次訪問是近五年來大陸國家元首首次訪問歐洲，對推動與上述三國及中歐關係整體發展具有重要意義。他提及習近平訪法期間將與法國總統馬克宏舉行會談，就雙邊關係與國際地區熱點問題交換意見，兩人還將「赴外地舉行活動」。

法新社提到習近平將前往法國西南部的上庇里牛斯省；此次習近平訪法，是對去年四月馬克宏訪中行的回訪。路透報導，空中巴士正與大陸就潛在飛機大單進行談判，不過雙方還有法方支持歐盟對大陸電動車反補貼調查，以及陸方祭出針對白蘭地反傾銷調查等經貿爭端。

至於塞爾維亞和匈牙利，塞匈兩國領導人是去年十月唯二親自赴北京出席第三屆「一帶一路」峰會的歐洲領導人。此次習近平赴匈牙利，將是其任內首度訪問，林劍形容「里程碑式的訪問」將推動雙邊關係邁上新台階。習近平對塞爾維亞訪問則是要進一步鞏固兩國「鐵桿」友誼，深化政治互信，拓展務實合作，據報導習行程還包含中共駐南斯拉夫被炸使館舊址 。

俄羅斯總統普亭日前公開宣布五月將訪問大陸，時間點可能在習近平出訪前，屆時習近平如何在與普亭會談後、再與馬克宏討論俄烏戰爭，能否發揮穿梭外交功能，也將成為國際焦點。

新冠疫情發生後各國領導人出訪銳減，習近平直至二○二二年下半年才開始出訪中亞、東南亞與西亞，去年除了訪問俄羅斯與越南外，還到訪南非，並赴美國舉行舊金山拜習會。

匈牙利 習近平 馬克宏

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