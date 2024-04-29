趙春山：現在是兩岸對話最好時機 但一切要等賴清德決定

針對中國大陸28日宣布開放福建居民赴馬祖旅遊等一系列政策措施，淡江大學榮譽教授趙春山表示，賴清德陣營會先從防守角度去評估，研究對岸傳遞給馬英九、藍委的訊息內容，同時評估美國大選變素。因此他預期，五二○前民進黨政府不會做出積極回應，而且民進黨很難政策急轉彎，因此未來賴政府兩岸政策也將是「以守待攻」。

趙春山29日上午在中廣《千秋萬事》節目中表示，這次中共是先發制人，釋出一系列政策，大陸往往是「計劃趕不上變化，變化趕不上領導人的一句話」。像這次「馬習二會」中習提到，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解、不能商量」；「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，大陸馬上就推出新政策。

趙春山表示，台灣正處於領導人交接階段，動作就沒有對岸快，以相關部門第一反應來看，台灣未接招，很多反應都要等到五二○之後再說。

他透露，現在兩岸交流是在野黨打前陣，接下來立法院前院長王金平、國民黨前秘書長李乾龍都將接連登陸訪問，國民黨主席朱立倫也確定會去。

趙春山認為，大陸對台政策變了，近期應是兩岸對話最好的時刻，台灣要把時機變契機。賴清德新團隊中陸委會主委邱垂正學者出身，行事穩當，鄭文燦更是海基會董事長的合適人選，但兩岸政策都要上層決定，要賴清德決定。

如果民進黨什麼都從選舉來考量，就什麼事都做不了；更重要的是美國因素，美國存在「疑賴論」，賴適必做得更多以符合美國人的想法。

趙春山表示，目前美國一切以年底選舉為重，但若一切都要等美國選完，兩岸就已不是「春暖」，那時將接近「寒冬」了，時機就過了。

賴清德副總統日前公布第六波人事名單時稱，「大陸要有自信，不要只跟在野黨談，要兩岸執政黨對話」。趙春山表示，這說法是合理的。但是若不先處理「台獨黨綱」等意識型態問題，要大陸領導人和「務實台獨工作者」者來往，那是「不可思議」的，完全不可能。

趙春山呼籲民進黨不要被過去綁住，若不改變思維、不改變態度，就很難趕上時代的變化。從台獨黨綱到台灣前途決議文到正常國家決議文，民進黨要怎麼處理，有多種方法，不管是擱置、放棄，或作為歷史檔案、歷史文獻都可以，但不能不處理。

他指出，若這些都不處理，民共之間就不可能往來。他強調，現在缺乏信心的是台灣，號稱是民主國家卻老怕被統戰，怕被認知作戰。

趙春山認為，現在看來是兩岸關係緩和很好的時機，但外有美國因素，民進黨內部又有「心魔」，或許「五二○後才是兩岸困難的開始」。

他表示，在中美共同管控下，賴清德五二○講話不會有任何問題。大陸會從賴的講話，來測試美國的態度，藉此來決定如何處理中美關係。因此，賴清德五二○講話絕對不會有挑釁，他沒有選擇。

至於軍機繞台、跨越海峽中線，如今已經常態化，因此他不認為，這些事情會構成台海危機。