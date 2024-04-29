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陸方捐花蓮組合屋 林右昌：應先調查災民意願
針對花蓮四月三日強震後災情不斷，大陸中國紅十字會昨天宣布，為支持花蓮縣進行救助工作，該會願向台灣紅十字組織捐贈一批活動板房（組合屋），首批將發送一百套。
國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪問大陸後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮廿七日表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人，在重大自然災害面前，兩岸同胞歷來守望相助，共克時艱。
朱鳳蓮稱，經了解，花蓮災區民眾希望盡快有較安定、相對方便舒適的組合屋住所。大陸方面將通過兩岸紅十字組織捐助，希望相關物資盡快順利送給災區民眾。
不過內政部長林右昌昨天上午出席活動時表示，組合屋興建、居住，背後問題很多，希望花蓮縣政府先調查災民意願，再視實際情況考量。
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