修補雙邊關係 南韓外長傳5月訪陸

韓聯社廿八日引述外交消息人士報導，南韓和中國大陸正商討安排南韓外長趙兌烈五月訪問北京。報導說，若中韓高官間的溝通順利進行，雙邊關係將迎來重要轉機。

南韓外長上次訪陸已是前年八月，當時訪陸的朴振已在今年一月卸任。前述人士指稱，趙兌烈訪陸日期，將在可望五月底於首爾召開的中日韓峰會前。

這將是一月就任的趙兌烈首度以外長身分訪陸，他二月曾與中共中央政治局委員兼大陸外長王毅通話，王毅邀趙兌烈訪北京，趙兌烈除表達感謝，也同意透過外交管道磋商。若成行，亦將是去年十一月南韓釜山的中日韓外長會後，中韓外長首次面對面會談，當時三方外長會是由王毅、日本外務大臣上川陽子及朴振出席。

中韓因台灣議題，以及大陸駐韓大使邢海明去年六月發表爭議言論而引發雙邊關係緊張，趙兌烈此次訪陸料將尋求改善之道。

尹錫悅所屬執政黨「國民力量」四月國會選舉大敗後，中共遼寧省委書記郝鵬同月訪韓四天，是二○二○年新冠疫情後中共省委書記首度訪韓。郝鵬還與趙兌烈共進午餐，並與南韓總理韓悳洙、產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教及京畿道知事金東兗會面。

中日韓正協調下月底舉行三方領袖會談，除尹錫悅與日本首相岸田文雄，中方將由國務院總理李強代表參加。