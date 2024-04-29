習近平訪法前夕 王毅盼歐務實對中

在大陸國家主席習近平五月訪法前夕，大陸外長王毅廿七日應約與法國總統外事顧問博納通電話，他表示，希望法國推動歐盟繼續奉行積極務實的對中政策。中法雙方還就烏克蘭、以哈衝突等國際和地區問題進行了協調。

中歐關係近期受矚，法廣報導，近幾個月來，北京一直試圖阻擋歐洲「去風險化」的舉措，中方認為歐洲的去風險化舉措受到了美國的影響。中方對歐盟上月決定將與俄羅斯有關係的中企列入黑名單，做出了強烈反應。此外，中方龐大的電動汽車行業也將與歐洲監管機構展開貿易戰，歐洲監管機構指責北京當局補貼這些新興產業巨頭。

另一方面，北京方面迫切希望確保歐洲投資留在中國大陸市場，因為大陸經濟正承受巨大壓力，並受到不穩定的房地產市場的衝擊。

據大陸外交部發布，王毅在通話時稱，當前國際形勢複雜動盪，挑戰層出不窮，國際社會期待中法兩國就事關世界和平穩定、人類前途命運的重大問題形成一致立場。中方願同法方加強高層交往，發揮元首外交作用，為中法全面戰略夥伴關係注入新內涵，推動兩國各領域合作邁上新台階，為應對全球性挑戰發揮中法兩個大國的重要作用。希望法方推動歐盟繼續奉行積極務實的對中政策。

據中方發布，博納表示，法方願同中方以兩國建交六十周年為契機，密切兩國高層交往，深化互信、加強務實合作、爭取互利共贏。雙方要攜手促進熱點問題降溫，應對氣候變化等全球性挑戰，為縮小南北差距、避免陣營對抗作出積極貢獻。