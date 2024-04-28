訪陸最後一站！傅崐萁等立委參觀北京車展 大陸民眾瘋問「他是誰？」

立法院國民黨團總召傅崐萁率10餘位立委訪問北京，行程在28日晚間結束，開赴機場前的最後一站是到北京車展，諸多大陸民眾看到維安態勢與媒體鏡頭，紛紛拿起手機拍攝，還四處詢問「他是誰？」

傅崐萁一行在下午四時半左右抵達位於北京順義區的中國國際展覽中心，全程有北京市台辦主任霍光峰陪同，27日現身於小米汽車工廠等處陪同的大陸國台辦副主任潘賢掌則並未在今日的行程亮相。

北京車展有諸多大陸車廠推出的新能源汽車，一眾立委紛紛上車體驗這些沒有辦法在台灣市面上出現的車款，甚至包含小鵬汽車推出的滙天飛行車。傅崐萁現場接受媒體訪問時，提到為兩岸同胞能夠常來常往交流，「我們遞出了豐盛的誠意跟橄欖枝，更希望兩岸從破冰之後能夠全面深化發展」，他呼籲兩岸共同努力，「未來的挑戰對中華民族都不是問題」。

此次車展因為沒有清場，僅有大陸維安人員協助立委們的人身安全，加上媒體鏡頭的聚焦，不少大陸民眾在車展現場都拿起手機拍攝傅崐萁，但與前總統馬英九到訪時，所經之處大部分民眾都認得馬英九不同，這次民眾四處詢問「他是誰」，得知是國民黨立法院總召傅崐萁後，還是搞不太清楚「總召」是什麼職位。

這次國民黨立委訪問團，扣掉跟大陸官方與台青台商的交流，所有行程都跟汽車有關，包含小米汽車工廠、北京高級別自動駕駛示範區以及北京車展。

傅崐萁等17位國民黨立委此次在大陸的接待層級，比起日前馬英九的到訪，有所降低，馬英九一行約莫等於大陸禮賓層級的二級，即「副國級」，享有警車開道，但是傅崐萁一行則為「三級」，交通上沒有警車協助。國民黨立委們28日結束北京車展參觀後趕往機場途中，面對補上班日晚間的北京車潮，一度塞車在市區的車陣中間。