第3艘航艦甲板已現艦載機模型！陸網疑「福建艦是否要海試」 軍事專家喊快了

大陸官媒近期釋出的影片顯示，中國大陸第三艘航空母艦「福建艦」甲板上遮擋3條電磁彈射器軌道的罩子已被撤掉，艦載機模型也被放至到甲板上，相關細節引發網友對「福建艦是不是快要海試了？」的討論。對此，大陸有軍事專家稱，「快了！為期不遠」，預期福建艦即將進行海試。

據大陸央視軍事微博消息，針對網友猜測「福建艦是不是快要海試」，大陸軍事專家張軍社近日於央視「軍情時間到」節目上表示，「快了，為期不遠了！」

張軍社表示，航空母艦在海試階段，主要是由海軍官兵和工廠人員共同完成，在真實的海況下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動的情況等，以便在海試期間發現問題、解決問題，完成後下一步便可正式交付海軍使用。

此外，對於未來大陸航艦是否會有新的艦載機？張軍社也肯定地指出，「會的，因為我國（中國大陸）現在的航母（我稱航艦）是滑躍式起飛，固定翼預警機很難上艦。」未來電磁彈射的時候就可以實現固定翼預警機上艦，使航艦偵察預警能力更強。

張軍社補充說，未來中共海軍的裝備技術發展方向會是多方面的。「核動力、電磁彈射是航空母艦發展趨勢；從飛機艦載機來講，無人戰鬥機或無人偵察機未來在航母上的使用也會越來越多。」

香港星島日報日前曾報導，當時仍在進行繫泊試驗的大陸首艘電磁彈射航艦福建艦飛行甲板塗裝已完成七成有餘，料不久後將會進行首次海試，中國大陸即將進入三航艦時代。推測福建艦服役後，其戰力將「緊追在美國超級航母之後」，甚至不遜於美國的核動力航艦。

據悉，福建艦未來將能攜帶「殲-35」隱形戰機、「殲-15」、「空警-600」預警機，甚至隱形無人機等。