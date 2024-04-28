港澳生留台大不易 過來人分享如何有房有車：享有香港未實現的生活

為協助港澳生留台，大陸委員會和台港經濟文化合作策進會27日舉辦座談會，邀請6名業界成功人士，分享就業創業經驗。來自香港、現在台灣任資訊公司系統分析師的余浩瞬說，他求職過程並不順利，但透過持續努力最終獲得理想工作，目前在台灣有房、有車，享有在香港未能實現的生活方式；創投公司創辦人彭思舟說，台灣有連接歐美市場的機遇，港澳生可把握機遇及發揮優勢。

陸委會與台港策進會27日委託中華港澳之友協會，舉辦「2024港澳學生留台就業創業座談會」，邀請6位來自台港澳不同業界的成功人士分享就創業經驗，並由內政部移民署與勞動部勞動力發展署代表解說相關法規，協助港澳同學畢業後留台發展，吸引約50位港澳學生到場。

主持人、醒吾科技大學校長陳義文說，根據勞動部統計數據，近年港澳生利用評點配額制留台，核准比例皆超過9成，顯示相關政策有助於港澳生留台發展。

創投公司創辦人彭思舟說，台灣有連接歐美市場的機遇，而港澳同學有語言及國際視野的優勢，鼓勵同學把握機遇及發揮優勢，留台創業。

來自澳門的服裝品牌創辦人梁敏婷表示，每個行業都有競爭對手，學弟妹不要怕辛苦及吃虧，建議求學時期工讀就按照未來職涯方向找工作；同樣來自澳門的健身教練何嘉淳建議，學弟妹先想清楚留台目的，提醒要重視誠信及自我價值，求職的心態要站在公司立場，設想能為公司提供、創造什麼，而非著重自我學習及提升。

來自香港的分析師余浩瞬說，他在台求職過程並不順遂，但透過持續努力最終獲得理想工作，目前在台灣有房、有車，享有在香港未能實現的生活方式。建議學弟妹多投履歷，面試時勇於展現自己，讓雇主瞭解自己的優勢與不可取代的特質。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟說，配合政府育才、留才、攬才政策，相關機關持續推出各項便利及友善措施，例如陸委會與策進會舉辦「評點制座談會」、「居留定居座談會」、「職涯啟航培訓營」等活動，提供港澳生銜接職涯所需資訊。中華港澳之友協會副會長兼秘書長張仕賢勉勵同學說，運用座談會嘉賓分享的資訊做好準備，為自己拚一次，一定會獲得成功果實。