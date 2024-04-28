近10年來最大軍改！共軍建信息支援部隊 專家：助改善聯合作戰體制

北京日前宣布成立全新信息支援部隊並撤銷戰略支援部隊番號。專家分析，共軍最新的結構改革，反映戰略支援部隊並非共軍理想的組織結構，而這次軍改有助改善聯合作戰體制的功能。

美國之音（VOA）中文網今天發自華府的報導說，中國當局這項近10年來最大軍改動作引起各界高度關注，被撤銷番號的戰略支援部隊是中共總書記習近平2015年親手設立，成立之初便整合共軍的太空戰、網路戰、電子戰以及心理戰的力量與能力，而新設立的信息支援部隊則被習近平稱為「全新打造的戰略性兵種」。

習近平19日向信息支援部隊授予軍旗後致訓詞表示，「信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動我軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大」。

中國國防部則表示，這次改革後，共軍總體形成了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍種，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等兵種的新型軍兵種結構布局。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，共軍兵種結構布局改組是習近平去年對共軍、特別是對火箭軍實施大規模反貪腐清洗之後走出的一步大棋。新建的信息支援部隊司令由前戰略支援部隊副司令員畢毅擔任，政治委員由前戰略支援部隊政委李偉出任，但是原戰略支援部隊司令員巨乾生的下落和安排卻無人提及。

不過，CNN引述研究共軍的分析人士指出，共軍最新的結構改革似乎不是最近反腐清洗的結果，而是反映了戰略支援部隊這一機構並非中國軍方理想的組織結構。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）接受CNN採訪時表示，「戰略支援部隊並不是令人滿意的安排。它降低了習近平對其重要功能的觀察，而且在協調航天（太空）、網絡和整合部隊等方面成效也不彰」。

戰略支援部隊被撤銷前下設兩大部門，一個是負責共軍航天作業和偵察的航天部，另一個是負責網路、電子戰和心理戰的網路系統部門。

吳志遠認為，「新的部隊結構布局將讓習（近平）更清楚地看到航天部、互聯網以及網絡管理方面正在發生什麼。這些事務現在直接由他監督，而不是通過一個中間人來管理」。

CNN說，習近平若缺乏對這些事務的監督和掌控就可能產生高度風險，特別是在美中關係高度緊張而且互信極低的情況下。

美國軍方去年2月擊落一個橫跨美國大陸的中國高空偵察氣球，而氣球事件導致中美關係再次跌落谷底，長時間難以修復。

美國情報部門雖認為高空偵察氣球是共軍所為，但美方官員相信習近平本人可能對此並不知情。美國總統拜登去年6月曾談及此事，並說這讓習近平「感到尷尬」。

美國國防新聞週刊（Defense News）也引述吳恩遠說，戰略支援部隊有疊床架屋之嫌，不利於習近平直接了解其所屬部隊的動向，「解放軍觀察烏克蘭戰爭後清楚了解到，有效的支援部隊結構，包括後勤和信息領域，對現代作戰至關重要」。

吳恩遠認為，從作戰的角度來看，這次軍改確實對共軍有利，有助於打破共軍內的獨立王國，改善聯合作戰體制的功能。

美國空軍大學（Air University）附設中國航天研究院院長穆瓦尼（Brendan Mulvaney）則對美國國防新聞週刊表示，中國這次的軍事結構改革讓外界相當意外，「反腐清洗可能是習近平軍改決定考慮的一個方面」，但是戰略支援部隊並未經歷火箭軍高層那樣的貪腐醜聞。