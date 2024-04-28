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再釋善意！大陸海關總署宣布：將批准台灣文旦柚輸入
大陸海關總署副署長趙增連28日上午在與國民黨總召傅崐萁一行交流座談時，拋出上述的政策。他表示，大陸海關總署願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入大陸加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施，他宣布，「海關總署將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸」。
在開場致詞時，趙增連重申，大陸領導人習近平在「馬習二會」的談話展現了為兩岸同胞謀取組織利益的「真情實意」，大陸海關總署將深入貫徹落實習近平重要講話精神、兩岸一家親的理念，堅持九二共識和反對台獨的共同政治基礎，積極地促進兩岸關係和平發展，「我們也會充分的發揮我們的積極作用，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」。
這兩次宣布，符合國民黨立委對陸客進來與農產品銷陸的部分要求，也是大陸國家主席習近平在與前總統馬英九「馬習二會」時釋出善意的具體落實。
據了解，此前在2021年3月起，大陸官方以檢疫問題陸續宣布暫停鳳梨、蓮霧、釋迦、文旦柚等台灣水果輸入，隨後也以多次檢出禁藥殘留或者新冠病毒殘留為由暫停石斑魚活魚、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚進口。經由台東縣長饒慶鈴、國民黨副主席夏立言、國民黨立委蘇清泉等穿梭兩岸以及大陸國台辦公布的措施，迄今為止，陸方已經恢復釋迦、冰鮮白帶魚、凍竹筴魚、石斑魚活魚進口，如今又加上文旦柚。
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